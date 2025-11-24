دہرادون شہر قاضی مولانا احمد کاظمی کی تدفین میں ہجوم، نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک
دہرادون شہر کے قاضی مولانا محمد احمد کاظمی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
دہرادون: دون شہر کے قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کو الوداع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہوا۔ وہ گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کو نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریں اثنا، مسلم کمیونٹی، ان کے جاننے والے اور سماجی اور سیاسی تنظیمیں قاضی احمد قاسمی کے انتقال پر سوگوار ہیں۔ ان کی تدفین میں کانگریس کے ریاستی نائب صدر نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ دہرادون نے ایک امن پسند مذہبی رہنما کھو دیا ہے۔
قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کا 74 سال کی عمر میں انتقال: اطلاعات کے مطابق مولانا محمد احمد قاسمی 1981 سے دہرادون کے شہر قاضی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، ان کا انتقال 74 سال کی عمر میں ہوا۔ 22 نومبر کو محمد احمد قاسمی ایک شادی میں شرکت کے لیے نجیب آباد جارہے تھے کہ اچانک ان کا انتقال ہوگیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی نماز جنازہ 23 نومبر بروز اتوار کو عمل میں آئی۔ ان کے گھر سے چندر نگر قبرستان تک ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔
قاضی احمد قاسمی کے جنازے میں شریک سوریہ کانت دھسمانا: قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کے جنازے میں شریک اتراکھنڈ پردیش کانگریس کمیٹی تنظیم کے سینئر نائب صدر سوری کانت دھسمانا نے کہا کہ وہ گزشتہ 45 سالوں سے دہرادون کے سٹی قاضی کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے دہرادون کی جامع مسجد کے پیش امام کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ سٹی قاضی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش مزاج اور امن پسند مذہبی رہنما تھے۔ انہوں نے ہمیشہ شہر میں امن اور باہمی مذہبی ہم آہنگی کی وکالت کی۔ تمام مذاہب کے لوگ ان کے لیے احترام کے جذبات رکھتے تھے۔
سوریہ کانت دھسمانا نے کہا کہ دہرادون نے ایک امن پسند مذہبی رہنما کھو دیا ہے۔ دریں اثنا کانگریس کے ریاستی نائب صدر سوریہ کانت دھسمنا نے کہا کہ شہر قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کے انتقال سے دہرادون ایک امن پسند مذہبی رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے 14 مارچ 2025 کو ہولی کے دن مساجد میں نماز جمعہ کا وقت تبدیل کر کے دوپہر 2:30 کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ انتظامیہ اور پولیس کی اپیل کے بعد لیا، جسے بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ دریں اثناء قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کے انتقال پر مختلف سماجی و سیاسی تنظیموں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔