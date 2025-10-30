ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم
عدالت نے ملزم کو تعزیرات ہند کے تحت قصوروار پایا۔ عدالت 7 نومبر کو سزا کی تعیین کرکے اپنا فیصلہ سنائے گی۔
Published : October 30, 2025 at 3:55 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی روہنی عدالت نے ایک 16 سالہ نابالغ ملزم کو ذہنی طور پر معذور 60 سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 اور 302 کے تحت مجرم قرار دیا۔ عدالت 7 نومبر کو سزا کی میعاد طے کرکے اپنا فیصلہ سنائے گی۔
یہ واقعہ 2017 کا ہے، جب فٹ پاتھ پر رہنے والی 60 سالہ ذہنی معذور خاتون کو ملزم کی جانب سے بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے نہ صرف خاتون کے ساتھ زیادتی کی بلکہ لوہے کی سلاخ سے اس پر وحشیانہ حملہ بھی کیا۔
کیا ہے مکمل کہانی؟
میڈیکل رپورٹ کے مطابق راڈ سے خاتون کے اندرونی اور بیرونی اعضاء پر شدید چوٹیں آئیں جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ واقعے کے وقت ملزم کی عمر 16 سال، 11 ماہ اور 22 دن تھی۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر جووینائل جسٹس بورڈ کے سامنے آیا تھا۔ جرم کی بربریت، ملزم کی ذہنی حالت اور جرم کے بارے میں اس کے ادراک کو دیکھتے ہوئے، جووینائل جسٹس بورڈ نے ملزم پر بالغ ہونے کی حیثیت سے مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔
60 سالہ خاتون کے ساتھ عصمت دری کا مجرم قرار
روہنی کورٹ نے جووینائل جسٹس بورڈ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ روہنی عدالت نے کہا کہ ملزم واضح طور پر قتل کا ارادہ رکھتا تھا اور ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ عدالت نے اس جرم کو نایاب سے نایاب قرار دیا۔ سزا کی اگلی سماعت 7 نومبر کو ہوگی۔
دہلی این سی آر میں خواتین کے خلاف واقعات
واضح رہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں جہیز کی مانگ پر ایک شادی شدہ خاتون کو بے دردی سے پیٹا گیا اور پھر اسے پیٹرول چھڑک کر جلا دیا گیا۔ ملزم شوہر نے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر اس کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ عدالت نے ملزم وپن بھاٹی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
خاتون کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا
غازی آباد کے مودی نگر تھانہ علاقے کے تحت 19 اگست کو گڈانہ گاؤں میں جہیز کی مانگ کی وجہ سے ایک خاتون کو مبینہ طور پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد سے خاتون کے سسرال والے فرار تھے۔ پولیس نے ملزم شوہر، ساس اور سسر کو گرفتار کر لیا۔ متوفی کی بہن نے مودی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔