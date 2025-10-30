ETV Bharat / state

ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم

عدالت نے ملزم کو تعزیرات ہند کے تحت قصوروار پایا۔ عدالت 7 نومبر کو سزا کی تعیین کرکے اپنا فیصلہ سنائے گی۔

crimes against women in delhi ncr a 16 year old youth convicted of misbehave and brutally murdering a 60 year old woman by court in delhi Urdu News
ملزم کو 60 سالہ خاتون سے زیادتی کا مرتکب قرار دیا گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی کی روہنی عدالت نے ایک 16 سالہ نابالغ ملزم کو ذہنی طور پر معذور 60 سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 اور 302 کے تحت مجرم قرار دیا۔ عدالت 7 نومبر کو سزا کی میعاد طے کرکے اپنا فیصلہ سنائے گی۔

یہ واقعہ 2017 کا ہے، جب فٹ پاتھ پر رہنے والی 60 سالہ ذہنی معذور خاتون کو ملزم کی جانب سے بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے نہ صرف خاتون کے ساتھ زیادتی کی بلکہ لوہے کی سلاخ سے اس پر وحشیانہ حملہ بھی کیا۔

کیا ہے مکمل کہانی؟

میڈیکل رپورٹ کے مطابق راڈ سے خاتون کے اندرونی اور بیرونی اعضاء پر شدید چوٹیں آئیں جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ واقعے کے وقت ملزم کی عمر 16 سال، 11 ماہ اور 22 دن تھی۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر جووینائل جسٹس بورڈ کے سامنے آیا تھا۔ جرم کی بربریت، ملزم کی ذہنی حالت اور جرم کے بارے میں اس کے ادراک کو دیکھتے ہوئے، جووینائل جسٹس بورڈ نے ملزم پر بالغ ہونے کی حیثیت سے مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔

60 سالہ خاتون کے ساتھ عصمت دری کا مجرم قرار

روہنی کورٹ نے جووینائل جسٹس بورڈ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ روہنی عدالت نے کہا کہ ملزم واضح طور پر قتل کا ارادہ رکھتا تھا اور ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ عدالت نے اس جرم کو نایاب سے نایاب قرار دیا۔ سزا کی اگلی سماعت 7 نومبر کو ہوگی۔

دہلی این سی آر میں خواتین کے خلاف واقعات

واضح رہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں جہیز کی مانگ پر ایک شادی شدہ خاتون کو بے دردی سے پیٹا گیا اور پھر اسے پیٹرول چھڑک کر جلا دیا گیا۔ ملزم شوہر نے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر اس کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ عدالت نے ملزم وپن بھاٹی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

خاتون کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا

غازی آباد کے مودی نگر تھانہ علاقے کے تحت 19 اگست کو گڈانہ گاؤں میں جہیز کی مانگ کی وجہ سے ایک خاتون کو مبینہ طور پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد سے خاتون کے سسرال والے فرار تھے۔ پولیس نے ملزم شوہر، ساس اور سسر کو گرفتار کر لیا۔ متوفی کی بہن نے مودی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

شرمناک! کھیت میں کسی کام کے لیے گئی بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور پھر قتل، ایک ملزم گرفتار

نوعمر لڑکی کو فیکٹری میں یرغمال بنا کر اجتماعی زیادتی، وہ بھاگ کر رات کو ایک جھونپڑی میں چھپ گئی

چوتھی جماعت کی طالبہ سے اجتماعی جنسی زیادتی، نجی اسکول کے ہاسٹل کا واقعہ، چار ملزمین گرفتار

اترپردیش میں چلتی کار میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، دو نوجوانوں کے خلاف کیس درج

بہار میں نابالغ لڑکی کو پہلے زبردستی پلائی گئی شراب، پھر کی گئی اجتماعی عصمت دری

کانپور میں 6 سالہ بچی کی دو کم عمر بچوں نے اجتماعی عصمت دری کی ایف آئی آر درج

پانچ نوجوان بن گئے وحشی، اڈیشہ کی میڈیکل کی طالبہ کا کیا گینگ ریپ!

TAGGED:

DELHI NCR CRIMES AGAINST WOMEN
AGAINST WOMEN CRIMES IN DELHI NCR
60 YEAR OLD WOMAN KILLED IN DELHI
YOUTH CONVICTED OF MISBEHAVE
CRIMES AGAINST WOMEN IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.