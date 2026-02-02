دہرادون کے بازار میں نوجوان خاتون کا قتل، نوجوان نے کلہاڑی سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ پانچ دنوں میں یہ تیسرا قتل
تھانہ سٹی کے علاقہ مچھی بازار میں 23 سالہ خاتون کے قتل پر مشتعل، علاقے کی دکانیں بند۔
Published : February 2, 2026 at 12:55 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ نوجوان خاتون کے قتل سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 23 سالہ خاتون کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ سٹی تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔
دہرادون میں 23 سالہ خاتون کا وحشیانہ قتل
دہرادون کے سٹی تھانہ علاقے کے مچھی بازار علاقے میں 23 سالہ خاتون کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ملزم نے گلا کاٹ کر جرم کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 23 سالہ خاتون اپنے گھر سے نکلی تھی کہ باہر بات کر رہی تھی کہ ایک نوجوان نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس گھناؤنے قتل سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔
نوجوان نے کلہاڑی سے نوجوان خاتون کا گلا کاٹ دیا
عینی شاہدین کے مطابق نوجوان نے نوجوان خاتون پر کلہاڑی سے حملہ کیا۔ اس کا گلا اس بری طرح سے کٹا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر موجود ہے۔ پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کی بھرپور تلاش کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے خلاف علاقے کی تمام دکانیں احتجاجاً بند ہیں۔ لوگوں کا پولیس سے مطالبہ ہے کہ قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
پولیس نے اطلاع دی ہے کہ کوتوالی نگر علاقہ کے ماچھی بازار کے اندر دلہ مارکیٹ کے قریب ایک گلی میں ایک نوجوان نے تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرکے ایک نوجوان خاتون کو شدید زخمی کردیا۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے دون اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس ٹیم نے تیزی سے کام کرتے ہوئے کوتوالی نگر علاقہ میں جرم کرنے والے نوجوان کو گرفتار کرلیا۔ کیس میں مزید ضروری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق ...
ملزم کا نام آکاش کمار ہے جس کی عمر 27 سال ہے۔ وہ کومل رام کا بیٹا ہے۔ ان کا گھر 46، مانو گنج خدابڑا محلہ، کوتوالی نگر، دہرادون میں واقع ہے۔ دہرادون پولیس-
قتل کا ملزم کئی دنوں سے گنجن کا پیچھا کر رہا تھا
پولیس کی تفتیش کے مطابق، یہ بات سامنے آئی ہے کہ آکاش کمار کافی عرصے سے گنجن کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے ان کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ گنجن پچھلے پانچ چھ سالوں سے دولہا کے کپڑوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔
قتل کے ملزم آکاش کمار نے چند روز قبل گنجن کو دھمکی بھی دی تھی۔ گنجن نے خدابڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، لیکن پولیس کی عدم توجہی کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس نے ملزم آکاش کمار کو حوصلہ دیا۔ شکایت درج ہونے کے بعد اسے پولیس کا خوف نہیں رہا۔
دو دن پہلے دھمکی، شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی
یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ گنجن اور قتل کے ملزم آکاش کمار پہلے دوست تھے۔ جب آکاش کی شادی ہوئی تو گنجن نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ اس کے باوجود آکاش اس کا پیچھا کرتا رہا۔ دو دن پہلے اس نے گنجن کو جان و مال کی دھمکی دی، اس لیے اس نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس غیر فعال رہی۔ بالآخر ملزم آکاش نے گنجن کی جان لے لی۔
دہرادون ضلع میں پانچ دنوں کے اندر ایک خاتون اور دو نوجوان خواتین کا قتل
دہرادون میں پانچ دنوں کے اندر یہ تیسرا قتل ہے جس میں ایک عورت اور دو نوجوان خواتین شامل ہیں۔ اس سے پہلے 29 جنوری کو وکاس نگر علاقے میں ایک 18 سالہ طالب علم کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل نے طالبہ کی انگلیاں، ناک اور گلا کاٹ دیا، پھر اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دیا۔ ملزم نوجوان تاحال لاپتہ ہے۔
31 جنوری کو رشی کیش میں خاتون کو گولی مار دی گئی
31 جنوری کو رشی کیش کے شیواجی نگر کی گلی نمبر 16 میں اپنے گھر میں اکیلی رہنے والی ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ لوگوں نے انہیں بھاگتے دیکھا۔ پولیس نے خاتون کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ یہ خاتون پوڑی گڑھوال ضلع کے یمکیشور کی رہنے والی تھی اور فی الحال شیواجی نگر، رشی کیش میں کرائے پر رہتی تھی۔