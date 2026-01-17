تمہاری بیٹی مر گئی ہے اسے لے جاؤ، سفاک شوہر نے نرس بیوی کو مار مار کر اتار دیا موت کے گھاٹ
نرس چنہٹ تھانہ کے لوہیا اسپتال میں کنٹریکٹ ڈیوٹی پر تعینات تھی۔ اس کے شوہر اور چار سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 12:02 PM IST
لکھنؤ: لوہیا اسپتال کی ایک کنٹریکٹ نرس کو اس کے شوہر نے بے دردی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسر کو فون پر اس کی موت کی اطلاع دی۔ باپ لوہیا اسپتال پہنچا اور اپنی بیٹی کو وہاں لے گیا۔ ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کو برین ڈیتھ (مردہ دماغ) قرار دے دیا۔ نرس کوما میں جانے کے پانچ دن بعد گزشتہ جمعہ کو انتقال کر گئی۔ نرس کے والد کی شکایت پر اس کے شوہر، ساس، سسر اور نند کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ملزمین واردات کے بعد سے فرار ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کی تلاش جاری ہے۔
چنہٹ انسپکٹر دنیش چندر مشرا نے بتایا کہ 30 سالہ پریتی رائے، مدیانو کے رہائشی راجکمار رائے کی بیٹی کی شادی 2022 میں گورکھپور کے رہنے والے مرتیونجے سے ہوئی تھی۔ پریتی لوہیا اسپتال میں کنٹریکٹ نرس تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پانچ دن پہلے، مرتیونجے نے ایک مسئلہ پر پریتی کے ساتھ وحشیانہ سلوک و حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسے لوہیا اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
پریتی دہلیز پر مری ہوئی حالت میں ملی
نرس پریتی رائے کے والد راجکمار نے الزام لگایا کہ مرتیونجے شرابی ہے اور جہیز اور رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو بے دردی سے مارتا تھا۔ حملہ کے بعد، مرتیونجے نے فون کیا اور اسے بتایا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے اور اسے آنے اور اسے لے جانے کو کہا۔ جب وہ پہنچا تو پریتی دہلیز پر مری ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ اسے لوہیا اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے برین ڈیڈ قرار دے دیا۔ اسپتال میں تقریباً پانچ دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد پریتی نے جمعہ کو آخری سانس لی۔
پریتی کی موت کے بعد سے ملزمین فرار
چنہٹ انسپکٹر دنیش چندر مشرا کے مطابق، پریتی کے شوہر، مرتیونجے، سسر، یشونت، ساس شوبھوتی اور نند کے خلاف جہیز کے لیے ہراسانی کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پریتی کی موت کے بعد سے ملزمین فرار ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔