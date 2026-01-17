ETV Bharat / state

تمہاری بیٹی مر گئی ہے اسے لے جاؤ، سفاک شوہر نے نرس بیوی کو مار مار کر اتار دیا موت کے گھاٹ

نرس چنہٹ تھانہ کے لوہیا اسپتال میں کنٹریکٹ ڈیوٹی پر تعینات تھی۔ اس کے شوہر اور چار سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

crime in lucknow nurse was beaten to death in lucknow Urdu News
نرس پریتی رائے فائل فوٹو (Photo Credit : Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 17, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: لوہیا اسپتال کی ایک کنٹریکٹ نرس کو اس کے شوہر نے بے دردی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسر کو فون پر اس کی موت کی اطلاع دی۔ باپ لوہیا اسپتال پہنچا اور اپنی بیٹی کو وہاں لے گیا۔ ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کو برین ڈیتھ (مردہ دماغ) قرار دے دیا۔ نرس کوما میں جانے کے پانچ دن بعد گزشتہ جمعہ کو انتقال کر گئی۔ نرس کے والد کی شکایت پر اس کے شوہر، ساس، سسر اور نند کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ملزمین واردات کے بعد سے فرار ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کی تلاش جاری ہے۔

چنہٹ انسپکٹر دنیش چندر مشرا نے بتایا کہ 30 سالہ پریتی رائے، مدیانو کے رہائشی راجکمار رائے کی بیٹی کی شادی 2022 میں گورکھپور کے رہنے والے مرتیونجے سے ہوئی تھی۔ پریتی لوہیا اسپتال میں کنٹریکٹ نرس تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پانچ دن پہلے، مرتیونجے نے ایک مسئلہ پر پریتی کے ساتھ وحشیانہ سلوک و حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسے لوہیا اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔

پریتی دہلیز پر مری ہوئی حالت میں ملی

نرس پریتی رائے کے والد راجکمار نے الزام لگایا کہ مرتیونجے شرابی ہے اور جہیز اور رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو بے دردی سے مارتا تھا۔ حملہ کے بعد، مرتیونجے نے فون کیا اور اسے بتایا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے اور اسے آنے اور اسے لے جانے کو کہا۔ جب وہ پہنچا تو پریتی دہلیز پر مری ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ اسے لوہیا اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے برین ڈیڈ قرار دے دیا۔ اسپتال میں تقریباً پانچ دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد پریتی نے جمعہ کو آخری سانس لی۔

پریتی کی موت کے بعد سے ملزمین فرار

چنہٹ انسپکٹر دنیش چندر مشرا کے مطابق، پریتی کے شوہر، مرتیونجے، سسر، یشونت، ساس شوبھوتی اور نند کے خلاف جہیز کے لیے ہراسانی کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پریتی کی موت کے بعد سے ملزمین فرار ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

شادی شدہ عورت توہم پرستی کا شکار: بھوت کے شک میں نیم کی لاٹھیوں سے مارا گیا، علاج کے دوران ہوئی موت

Mother Killed Daughter in Baran توہم پرستی کے سبب ماں نے بیٹی کا قتل کردیا

اڈیشہ کے بالاسور میں گئو رکشکوں نے نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا، تین افراد گرفتار

کاٹنے پر مشتعل نوجوان نے کتے اور 12 پلوں کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ مار ڈالا ملزم گرفتار

آنکھوں کا پھڑپھڑانا برا شگون ہے یا کوئی اور وجہ؟ - Eye twitching

بھوت اور توہم پرستی! حاملہ خاتون کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا گیا

بنارس میں آندھرا پردیش کے چار افراد کی اجتماعی خودکشی

TAGGED:

NURSE BRUTALITY IN LUCKNOW
NURSE KILLED IN LUCKNOW
LUCKNOW NURSE MURDER
MURDER IN LUCKNOW
NURSE MURDERED IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.