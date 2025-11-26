چتیشور پجارا کے برادرِ نسبتی جیت پباری کی مبینہ خودکشی، گزشتہ سال ریپ کیس میں نامزد کیا گیا تھا
سابق منگیتر نے الزام لگایا تھا کہ جیت سے 27 جنوری 2022 کو منگنی ہوئی تھی تاہم اس نے بعد میں منگنی توڑ دی۔
Published : November 26, 2025 at 6:33 PM IST
راجکوٹ: بھارتی کرکٹر چتیشور پجارا کے برادرِ نسبتی جیت راسک بھائی پباری نے مبینہ طور پر بدھ کے روز اپنے گھر میں خودکشی کرلی۔ اہلکاروں کے مطابق انہیں بیہوشی کی حالت میں اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی شروع کر دی اور بتایا کہ ابتدائی تحقیق کے مطابق وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔
واضح رہے کہ 26 نومبر 2024 کو جیت پباری کی سابق منگیتر نے ان پر ریپ کا مقدمہ درج کرایا تھا، اور ٹھیک ایک سال بعد 26 نومبر 2025 کو ان کی موت واقع ہوئی۔ ایف آئی آر کے مطابق دونوں کی دوستی 2014 میں فیس بک کے ذریعے ہوئی، جس کے بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے 2021 میں گولڈہنا اور 2022 میں منگنی کی تقریب ہوئی۔ تاہم سابق منگیتر نے الزام لگایا تھا کہ جیت نے شادی کا جھانسہ دے کر جسمانی تعلقات قائم کیے، جس کے بعد رشتہ ختم کر دیا۔
پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد مزید کارروائی اور تحقیقات کا آغاز کردیا۔ پجارا کے سسرالی اہل خانہ گزشتہ 20 برس سے راجکوٹ میں مقیم ہیں اور ان کے سسر کاٹن جننگ یونٹ کے مالک ہیں۔
خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں:
اگر آپ کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں فکر مند ہیں یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کی بات سننے کےلئے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔