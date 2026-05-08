تمل ناڈو میں سیاسی تعطل کے بیچ وجے کو کمیونسٹ جماعتوں اور وی سی کے کی حمایت، حکومت سازی کا راستہ ہموار
Published : May 8, 2026 at 6:56 PM IST
چینئی: تمل ناڈو میں جاری سیاسی رسہ کشی کے درمیان اداکار سے سیاستداں بننے والے وجے کی جماعت ٹی وی کے کو بڑی سیاسی کامیابی حاصل ہوگئی ہے۔ جمعہ کے روز کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، کمیونسٹ پارٹی (مارکسسٹ) اور وی سی کے پارٹی نے ٹی وی کے کو باضابطہ حمایت دینے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اسمبلی میں پارٹی اکثریت کے جادوئی ہندسے تک پہنچ گئی ہے۔
234 رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 118 ارکان کی ضرورت ہے اور اب ٹی وی کے کے پاس حامی جماعتوں سمیت بالکل 118 ارکان کی حمایت موجود ہے۔ وجے کی جماعت کے 107 اراکین اسمبلی ہیں، جبکہ کانگریس کے پانچ، سی پی آئی کے دو، سی پی آئی (ایم) کے دو اور وی سی کے کے دو ارکان نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
CPI Extends Unconditional Support to TVK for Government Formation in Tamil Nadu@actorvijay @TVKVijayHQ #CPI #TamilNadu #Vijay #TVK pic.twitter.com/E871f7x5Wu— CPI - Communist Party of India (@CPI_National) May 8, 2026
یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ریاست میں حکومت سازی کے مسئلے پر سیاسی تعطل برقرار ہے اور ٹی وی کے اور گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر کے درمیان کشیدگی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ سی پی آئی (ایم) کے ریاستی سکریٹری ٹی ٹی شنموگم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وی سی کے نے بھی سی پی آئی اور سی پی آئی (ایم) کی طرح ٹی وی کے کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریاست میں جمہوری طور پر منتخب حکومت قائم کی جا سکے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق وجے جمعہ کی شام گورنر سے ملاقات کرکے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران یہ ان کی گورنر سے تیسری ملاقات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے حمایت نامے بھی گورنر کے حوالے کریں گے اور خود کو اکثریت رکھنے والی سب سے بڑی جماعت کے رہنما کے طور پر پیش کریں گے۔ دوسری جانب ٹی وی کے کو حکومت بنانے کی دعوت نہ دیے جانے پر پارٹی کارکنوں میں شدید ناراضی پائی جا رہی ہے۔ چینئی میں لوک بھون کے باہر مظاہرے بھی کیے گئے جہاں پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ وجے کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا جائے۔
سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی نے گورنر کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی اتحاد کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو تو سب سے بڑی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ وجے نے گورنر سے حکومت سازی کی درخواست کی تھی لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنر نے جان بوجھ کر سیاسی تعطل پیدا کیا ہے۔ ایم اے بے بی کے مطابق کمیونسٹ جماعتوں اور وی سی کے نے اسی لیے ٹی وی کے کی حمایت کا فیصلہ کیا تاکہ ریاست میں جمہوری حکومت کی تشکیل ممکن ہو سکے۔