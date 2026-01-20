نوجوان خاتون کے باتھ روم میں جھانکنا مہنگا پڑا، عدالت نے ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے دو سال قید کی سزا سنائی
اتراکھنڈ کے ہریدوار ضلع میں لکسر کی ایک عدالت نے لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کے مجرم دو افراد کو سزا سنائی۔
Published : January 20, 2026 at 5:29 PM IST
لکسر: لکسر کی سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹ نے ایک ایسے شخص کے معاملے میں سخت موقف اختیار کیا ہے جس نے گھر میں گھس کر ایک نوجوان خاتون کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کی جب وہ نہا رہی تھی۔ عدالت نے منڈا کھیڑا کالا کے رہائشی دو ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے جیل اور ایک ایک ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ انوراگ ترپاٹھی کی عدالت نے گروچرنداس ولد سریش اور شبھم ولد پپو کو دفعہ 452 کے تحت دو سال کی سادہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
پراسیکیوٹر کپل پنت نے بتایا کہ 15 اپریل 2015 کو مدعی اپنے فارم پر تھا۔ اس کی دو بیٹیاں اور اس کی نابینا دادی گھر پر تھیں۔ ملزم 2 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ اور پوچھ گچھ کے بہانے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کوئی مرد موجود نہیں تھا، اور نوجوان خاتون غسل کر رہی تھی۔
یہ الزام لگایا گیا ہے کہ دونوں نوجوانوں نے بدنیتی کے ارادے سے خاتون کے باتھ روم میں جھانک کر اس کی رازداری کی خلاف ورزی کی، ویڈیو بنائی موقع سے فرار ہونے سے پہلے فحش گالی گلوچ کی۔ ہنگامہ آرائی سن کر اہل خانہ اور گاؤں والے جائے وقوعہ پر پہنچے لیکن تب تک ملزمان فرار ہو چکے تھے۔
متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر ملزم کے خلاف کوتوالی لکسر میں تعزیرات ہند کی دفعہ 354 اور 504 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران دفعہ 452 بھی شامل کر دی گئی۔ عدالتی سماعت کے بعد دفعہ 354 کو سیکشن 509 میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ شواہد اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر عدالت نے دونوں ملزمان کو سزا سنائی۔ اسسٹنٹ پراسیکیوشن آفیسر کپل پنت نے استغاثہ کی جانب سے کیس میں بحث کی۔