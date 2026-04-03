نان و نفقہ کی عدم ادائیگی پر شوہر کی نظربندی، عدالت نے فیملی کورٹ سے وضاحت طلب کر لی، مئی2025 سے مسلسل نظربندی کا الزام
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ سے وضاحت طلب کی ہے کہ شوہر اگر نان و نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے۔
Published : April 3, 2026 at 2:54 PM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پریم سنگھ کی مسلسل نظربندی کے بارے میں متھرا کی فیملی کورٹ سے وضاحت طلب کی ہے، جس نے مبینہ طور پر ماہانہ نان و نفقہ ادا نہیں کیا تھا۔ الزام ہے کہ یہ شخص 23 مئی 2025 سے مسلسل حراست میں ہے۔ جسٹس پروین کمار گری نے یہ حکم پریم سنگھ کی مجرمانہ نظرِ ثانی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جاری کیا۔
پریم سنگھ نے سی آر پی سی کی دفعہ 125 (3) کے تحت 9 جنوری 2026 کو متھرا کی فیملی کورٹ کے پرنسپل جج کے ذریعے دیے گئے حکم کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کسی شخص کو حراست سے رہا کیے بغیر نیا حکم جاری کر کے مسلسل نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔
"رجنیش بمقابلہ نیہا"
عدالت نے کہا کہ سی آر پی سی کی دفعہ 125(3) کے تحت، وارنٹ جاری ہونے کے بعد بلا معاوضہ دیکھ بھال کی زیادہ سے زیادہ سزا ایک ماہ تک ہو سکتی ہے۔ وکیل نے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا، "رجنیش بمقابلہ نیہا،" جس میں کہا گیا تھا کہ دیکھ بھال کی رقم کی وصولی "منی سوٹ" کے ذریعے کی جانی چاہیے اور اس مقصد کے لیے اس کی جائیداد کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔
"محمد شہزاد بمقابلہ ریاست اتر پردیش"
وکیل نے الہٰ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا، "محمد شہزاد بمقابلہ ریاست اتر پردیش اور 2 دیگر"، جس میں کہا گیا تھا کہ بحالی کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ ان دلائل کو نوٹ کرتے ہوئے، عدالت نے متھرا میں فیملی کورٹ کے پرنسپل جج کو ہدایت کی کہ وہ اگلی سماعت کی تاریخ (6 اپریل 2026) کو یا اس سے پہلے اس معاملے پر وضاحت پیش کریں۔