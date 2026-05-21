بھوپال ایئرپورٹ پر مشین کی خرابی سے بے قصور انجینئر 57 دن جیل میں رہا، 10 لاکھ معاوضہ کا حکم
پولیس رپورٹ میں اعتراف کیاکہ ای ٹی ڈی مشین تکنیکی طور پر خراب تھی۔ اس کے باوجود اجے کو دو ماہ جیل میں گزارنے پڑے۔
Published : May 21, 2026 at 12:20 PM IST
جبَل پور: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ایک بے قصور شخص کو 57 دن جیل میں رکھنے کے معاملہ میں سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اجے سنگھ نامی انجینئر کو 2010 میں بھوپال ایئرپورٹ پر ای ٹی ڈی مشین کی مبینہ خرابی کے باعث منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق اجے سنگھ دہلی جانے کے لیے بھوپال ایئرپورٹ پہنچے تھے، جہاں معمول کی جانچ کے دوران ان کے بیگ میں موجود آمچور اور گرم مصالحہ کے پیکٹس کو ای ٹی ڈی مشین نے مشتبہ قرار دیا۔ بعد ازاں ان کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا گیا۔
بعد میں فارنسک جانچ میں ثابت ہوگیا کہ ضبط شدہ سامان میں کوئی ممنوعہ یا نشہ آور مادہ موجود نہیں تھا۔ پولیس نے اپنی کلوزر رپورٹ میں اعتراف کیا کہ ای ٹی ڈی مشین تکنیکی طور پر خراب تھی۔ اس کے باوجود اجے سنگھ کو تقریباً دو ماہ جیل میں گزارنے پڑے۔
ہائی کورٹ کے جسٹس دیپک کھوت نے کہا کہ یہ معاملہ شہری کے بنیادی حقوق، شخصی آزادی اور انصاف کے نظام پر سنگین سوال کھڑا کرتا ہے۔ عدالت نے ریاستی فارنسک نظام پر بھی سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر لیبارٹریوں میں بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں تو ایسے اداروں کا کیا فائدہ؟ عدالت نے چیف سکریٹری کو تمام فارنسک لیبارٹریوں کا معائنہ کرنے اور ضروری آلات و عملہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔