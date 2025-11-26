آئی آر سی ٹی سی ہوٹل گھوٹالہ کیس: رابڑی دیوی کی درخواست پر سی بی آئی کو عدالت کا نوٹس

آئی آر سی ٹی سی ہوٹل گھوٹالہ کیس: رابڑی دیوی کی درخواست پر سی بی آئی کو عدالت کا نوٹس
رابڑی دیوی کو چار مقدمات میں ملزم نامزد کیاگیا ہے، جن میں ملازمت کےلیے زمین اور آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ کیس شامل ہے۔
Published : November 26, 2025 at 1:14 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے بدھ کے روز سی بی آئی سے بہار کی سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کی جانب سے آئی آر سی ٹی سی ہوٹل گھوٹالہ کیس کو دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست پر جواب طلب کیا ہے۔ پرنسپل اینڈ سیشن جج دنیش بھٹ، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) لیڈر کی عرضی پر سماعت کر رہے تھے، انہوں نے مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کو نوٹس جاری کیا۔ تاہم عدالت نے سی بی آئی کیس میں جاری مقدمے کی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کردیا۔
قبل ازیں پیر کو، رابڑی دیوی نے اپنے خلاف درج سی بی آئی اور ای ڈی کے مقدمات کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معقول خدشہ ہے کہ "منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انصاف" نہیں دیا جائے گا۔ بہار کی سابق وزیر اعلیٰ کو چار مقدمات میں ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جن میں نوکریوں کے لیے زمین اور آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ کیس شامل ہے، جن کی سماعت خصوصی جج وشال گوگنے کر رہے ہیں۔
رابڑی دیوی کی طرف سے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے، "درخواست گزار (دیوی) کو ایک حقیقی اور معقول خدشہ ہے کہ خصوصی جج کی طرف سے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ تمام معاملات میں کارروائی کے دوران خصوصی جج کے غیر ضروری طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے"۔
یہ بھی پڑھیں: آر جے ڈی نے بہار پر 10 سوالات کے ساتھ این ڈی اے پر حملہ کیا، بی جے پی نے لالو-رابڑی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا
درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ "تعصب کا معقول خدشہ" ہے اور یہ کہ انصاف کے مفاد میں، مقدمات کو مجاز دائرہ اختیار کی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جج نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کےلئے 6 دسمبر کی تاریخ مقرر کی۔