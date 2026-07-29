خرگون رام نومی تشدد کیس: ثبوت ناکافی قرار، عدالت نے 11 ملزمان کو بری کر دیا
عدالت نے کہاکہ استغاثہ نے مجموعی طور پر 13 گواہ پیش کیے، تاہم ان میں سے آٹھ گواہ کسی بھی ملزم کی شناخت نہیں کرسکے۔
Published : July 29, 2026 at 6:06 PM IST
خرگون : مدھیہ پردیش کے ضلع خرگون کی ایک عدالت نے 2022 کے رام نومی جلوس کے دوران پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے مقدمے میں نامزد 11 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف عائد الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
خرگون کے چوتھے ایڈیشنل سیشن جج مکیش ناتھ نے پیر کو سنائے گئے فیصلے میں عبادت علی، صادق خان، عبداللہ خان، صاحب، شیر یار، فیصل خان، اعظم خان، شبیر خان، عمران علی، مشتاق علی اور رازق علی کو فساد، آتش زنی اور دیگر الزامات سے بری کر دیا۔
استغاثہ کے مطابق 10 اپریل 2022 کو رام نومی جلوس کے دوران بھٹ واڑی علاقے میں تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس کے دوران ملزمان پر پتھراؤ، متعدد گھروں کو آگ لگانے، توڑ پھوڑ کرنے، سی سی ٹی وی ڈی وی آر اور زیورات چوری کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ نے مجموعی طور پر 13 گواہ پیش کیے، تاہم ان میں سے آٹھ گواہ کسی بھی ملزم کی شناخت نہیں کر سکے۔ عدالت نے مزید کہا کہ باقی گواہوں کے بیانات میں بھی نمایاں تضادات موجود تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ **گواہوں کی تعداد نہیں بلکہ ان کے بیانات کا معیار اہم ہوتا ہے۔
عدالت نے اہم گواہ ویشنوی جین کی شناخت سے متعلق گواہی کو بھی ناقابلِ اعتماد قرار دیا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ملزمان کی شناخت کے لیے کوئی شناختی پریڈ نہیں کرائی گئی، جبکہ گواہ کا بیان واقعے کے 51 دن بعد ریکارڈ کیا گیا، جس کی استغاثہ کوئی معقول وضاحت پیش نہیں کر سکا۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق خرگون رام نومی تشدد سے متعلق 20 سے زائد دیگر مقدمات اب بھی ضلع کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔
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واضح رہے کہ 10 اپریل 2022 کو رام نومی جلوس کے دوران خرگون میں فرقہ وارانہ جھڑپیں ہوئی تھیں، جن میں مختلف علاقوں خصوصاً بھٹ واڑی میں پتھراؤ، آتش زنی اور املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس تشدد میں چھ پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 24 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ شہر میں تین ہفتوں سے زائد عرصے تک کرفیو نافذ رہا تھا۔