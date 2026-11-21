ممبئی: گھاٹ کوپر کے قریب ایک پارک میں جوڑے کی چھیڑ چھاڑ اور حملہ، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد 8 ملزمان گرفتار
نئی ممبئی کا ایک نوجوان جوڑا پارک دیکھنے آیا تھا جب انہیں نابالغ لڑکوں کے ایک گروپ نے گھیر لیا۔
Published : November 21, 2026 at 7:13 PM IST
ممبئی: ممبئی پولیس نے گھاٹ کوپر-کرلا ویسٹ علاقے کے ایک پبلک پارک میں ایک نوجوان جوڑے کو گھیرنے، لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور ان پر حملہ کرنے کے الزام میں آٹھ نابالغ لڑکوں کو حراست میں لیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کی۔
اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ 20 نومبر کی شام کو کرلا ویسٹ میں فینکس مارکیٹ سٹی مال کے قریب میونسپل پارک میں پیش آیا۔ نئی ممبئی کا ایک نوجوان جوڑا پارک میں سیر کے لیے آیا تھا اور فوٹو کھینچ رہا تھا۔ آٹھ سے دس نابالغ لڑکوں کے ایک گروپ نے انہیں گھیر لیا۔
نوجوان اور خاتون نے احتجاج کیا تو جھگڑا پرتشدد تصادم میں بدل گیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قریب میں دیگر بچوں کی موجودگی کے باوجود ملزمان نے نوجوان پر حملہ کیا۔ مداخلت کی کوشش کرنے والی خاتون کے سر پر بھی لکڑی کی چیز ماری گئی۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی
ایک عینی شاہد نے یہ سارا واقعہ اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کر لیا۔ جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، گھاٹ کوپر پولیس حرکت میں آگئی اور متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام آٹھ نابالغوں کو حراست میں لے لیا۔
بی این ایس کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج
ڈپٹی کمشنر آف پولیس گنیش شندے نے کہا کہ ان آٹھ نابالغوں کے خلاف قانون سے متصادم سیکشن 189(2)، 189(4) (غیر قانونی اسمبلی)، 118(1) (خطرناک ہتھیاروں سے چوٹ پہنچانا)، 352 (امن کی خلاف ورزی پر اکسانے کے ارادے سے توہین) اور 351 (آئی سی آر) کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
والدین کو نوٹس، پولیس کی سخت وارننگ
ممبئی پولیس نے واضح کیا ہے کہ تمام ملزمان کو جووینائل جسٹس بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مزید برآں، پولیس نے اس کیس میں ملوث بعض نابالغ بچوں کے والدین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تھانے میں طلب کیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ عوامی مقامات پر شہریوں کو ہراساں کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔