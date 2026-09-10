لکھنؤ کے گیسٹ ہاؤس سے جوڑے کی لاشیں برآمد، خودکشی کا شبہ
ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ دونوں آپسی تعلقات میں تھے اور انہوں نے کورٹ میرج یا شادی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔
Published : September 10, 2026 at 3:33 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے چن ہٹ تھانہ علاقے میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس کے کمرے سے ایک جوان جوڑے کی لاشیں معلق حالت میں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہردوئی کے رہائشی امیت اور نرگس نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ دونوں گزشتہ 18 دنوں سے اس گیسٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر 101 میں مقیم تھے۔
ڈی سی پی ایسٹ ڈاکٹر دیکشا شرما نے بتایا کہ متوفین کی شناخت 22 سالہ امیت کمار (رہائشی ارول پور، ہردوئی) اور 19 سالہ نرگس (رہائشی پالیا پنچ شالہ، ہردوئی) کے طور پر ہوئی ہے۔ موقعِ واردات کا معائنہ کرنے کے بعد پولیس کو کمرے سے ایک شادی کا سرٹیفکیٹ اور خودکشی کا نوٹ (سوسائڈ نوٹ) ملا ہے۔ ابتدائی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آپسی تعلقات میں تھے اور انہوں نے کورٹ میرج یا معاہدۂ نکاح کر رکھا تھا۔
واقعے کی تفصیلات کے مطابق، دونوں 23 اگست سے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بدھ کی رات جب طویل عرصے تک کمرے میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملا، تو گیسٹ ہاؤس کے آپریٹر راکیش یادو نے کسی ناخوشگوار واقعے کے خدشے کے پیش نظر پولیس کنٹرول روم کو اطلاع دی۔ پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جب دروازہ توڑا تو دونوں کی لاشیں پنکھے کے ہک سے لٹکی ہوئی دیکھیں۔
انہیں فوری طور پر رام منوہر لوہیا ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ سوسائڈ نوٹ اور شادی کے سرٹیفکیٹ کی فارنسک جانچ کروائی جا رہی ہے اور لواحقین کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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(انتباہ : خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اپ یا آپ کا کوئی واقف کار ذہنی تناؤ یا جذباتی مشکلات کا شکار ہے تو مدد کے لیے ہیلپ لائنز سے رابطہ کریں: سنیہا فاؤنڈیشن: 04424640050 یا آئی کال: 9152987821)