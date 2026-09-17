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شراب کے نشے میں دھت نوجوان پر پیشاب کرنے کی شرمناک حرکت، ملزمان کی تلاش جاری

وائرل ویڈیو کی جانچ میں مصروف پولیس، نوجوان کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2026 at 9:32 AM IST

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کانپور: اترپردیش کے کانپور میں سڑک پر نشے میں دھت پڑے ایک نوجوان پر پیشاب کرنے اور اس کے سر پر پانی ڈالنے کا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں متاثرہ نوجوان شدید نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہے اور زمین پر پڑا دکھائی دے رہا ہے، جب کہ اس کے ساتھی نے پورے واقعے کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔

معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس انتظامیہ ملزمان کی تلاش میں شروع کر دی ہے۔ واقعے کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اے سی پی کلیان پور دلیپ سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں یہ وائرل ویڈیو تقریباً 20 دن پرانا معلوم ہو رہا ہے۔

اے سی پی دلیپ سنگھ کے مطابق، ویڈیو میں دکھائی دینے والے دونوں نوجوانوں کی شناخت کرنے کے ساتھ ساتھ جائے وقوع کی درست تصدیق کی جا رہی ہے۔ ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی دو خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو ممکنہ ٹھکانوں پر مسلسل چھاپے مار رہی ہیں۔

اے سی پی دلیپ سنگھ نے بتایا کہ ویڈیو اور جائے وقوع کی جانچ کی بنیاد پر ملنے والے شواہد کے تحت مقدمہ درج کر کے سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو کس جگہ اور کب بنائی گئی تھی۔ پولیس اب ویڈیو ریکارڈ کرنے والے نوجوان اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے شخص کی بھی جانکاری جمع کر رہی ہے، تاکہ اس پورے معاملے میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔

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