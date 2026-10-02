شوہر کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ خاتون اور اس کے عاشق کو شادی کے لیے ایک دن کی پیرول
درخواست گزاروں نے 90 دنوں کی پیرول کی درخواست کی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 2:35 PM IST
بنگلور: کرناٹک ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا کاٹ رہے دو قیدیوں، ایک خاتون اور اس کے عاشق کو شادی کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ایک دن کی پیرول منظور کی ہے۔ دونوں کو خاتون کے پہلے شوہر کے قتل کی سازش کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ جسٹس ایم جے ایس کمال کی سربراہی میں دھارواڑ بنچ نے بیلاگاوی جیل میں قید سری دھر اور سدوا عرف پرینکا جگمٹی کی دائر کردہ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ یہ درخواست اخلاقی تشویش پیدا کرتی ہے کیونکہ درخواست گزاروں کو سدوا کے شوہر کے قتل کے سلسلے میں سزا سنائی گئی تھی، لیکن کسی قانون کی مانع نہ ہونے کی صورت میں محض اخلاقی بنیادوں پر قانونی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بنچ نے واضح کیا کہ پیرول قیدیوں کے خاندانی اور سماجی تعلقات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
دونوں درخواست گزاروں نے مقدمے کی سماعت اور سزا کے بعد سمیت مجموعی طور پر 3 سال، 5 ماہ اور 25 دن حراست میں گزارے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جیل میں ان کے رویے کے بارے میں کوئی منفی رپورٹ نہیں تھی۔ درخواست گزاروں نے اصل میں 90 دنوں کی پیرول کی درخواست کی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم، حکومت کی جانب سے یہ پیش کیے جانے کے بعد کہ جیل کے قواعد جیل کے احاطے کے اندر شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتے، عدالت نے راحت کو محض ایک دن تک محدود کر دیا۔
عدالت کے حکم کے تحت، قیدیوں کو طے شدہ شادی کے دن صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جیل سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ تقریب کے دوران پولیس اہلکار سیکیورٹی فراہم کریں گے، اور دونوں کو اسی دن شام 5 بجے تک بیلاگاوی جیل واپس آنا ہوگا۔ جیل حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا حکم موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر ضروری احکامات جاری کریں۔
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پس منظر
شنکر سدپَا جگمٹی (25) کو 17 جولائی 2023 کو بھیمنا اماوسیہ تہوار کے دن بیلاگاوی ضلع کے موڈالگی تعلقہ کے وڈیرہٹی گاؤں میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی بیوی سدوا (پرینکا) کے ساتھ گاؤں کے بنسدیشور مندر جا رہا تھا۔ جب وہ پوجا کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، تو بھیرا نٹی گاؤں کے رہائشی اور سدوا کے عاشق سری دھر تلوار (22، سزا یافتہ) نے مندر کے احاطے میں شنکر پر حملہ کیا، اسے چھرا گھونپ کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔
شنکر نے قتل سے ایک دن پہلے ہی اپنی سالگرہ منائی تھی۔ موڈالگی پولیس نے معاملہ درج کر کے سری دھر کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اس نے سدوا کے ساتھ مل کر قتل کی سازش رچی تھی۔ اس کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 12ویں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج تارکیشور گوڑا پاٹل نے 30 جولائی 2024 کو فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔