سہارنپور میں دو مسلم بہنوں کے نکاح پر ہنگامہ؛ دلہوں کے ہندو ناموں کی وجہ سے تنازعہ
سی او نے بتایا کہ دونوں بہنوں کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ پولیس کو جانچ کرکے ضروری کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کردی گئی ہیں۔
Published : November 10, 2026 at 1:20 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے اور خاندان میں خوشیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن دلہوں کے ناموں کو لے کر اٹھنے والے تنازعہ نے دو بہنوں کی شادی کو اچانک بحث اور تناؤ کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔
سہارنپور میں دو مسلم بہنوں کا نکاح اب مبینہ مخالفت اور دھمکیوں کے سائے میں ہے۔ الزام ہے کہ دلہوں کے ہندو نام ہونے پر کچھ لوگ اس رشتے کی مخالفت کر رہے ہیں۔
اتنا ہی نہیں، نکاح کے لیے بک کیے گئے میرج ہال (ویواہ منڈپ) کے مالک کو فون کر کے پروگرام منسوخ کرنے کا دباؤ بنانے اور تقریب کے دوران ہنگامہ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ پریشان حال دونوں بہنوں نے کوتوالی پہنچ کر پولیس سے سیکیورٹی کی گہار لگائی ہے۔
معلومات کے مطابق، یہ معاملہ سہارنپور کے محلہ انارکلی کا ہے۔ یہاں رہنے والی دو سگی بہنوں نے پولیس کو دی گئی شکایت میں بتایا کہ ان کے والدین نے ان دونوں کا رشتہ دو سگے بھائیوں کے ساتھ طے کیا ہے۔ دونوں نوجوان مسلم ہیں اور ان کے خاندان میں کئی نسلوں سے ہندو نام رکھنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔
خاندانوں کی رضامندی سے نکاح کی تاریخ 12 نومبر مقرر کی گئی تھی۔ اس کے لیے محلہ محمد غوری میں واقع بڑے قبرستان کے پاس ایک میرج ہال بھی بک کرایا گیا تھا۔ جب نکاح کی تیاریاں آگے بڑھیں تو دلہوں کے ناموں کو لے کر کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔
بہنوں کا الزام ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلم نام اور شناخت والے خاندانوں میں ہندو نام رکھنے والے نوجوانوں کے ساتھ ان کا نکاح ہو۔ اسی مخالفت کے باعث اب شادی کی تقریب میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
معاملے نے اس وقت مزید سنگین رخ اختیار کر لیا جب مبینہ طور پر ایک شخص نے میرج ہال کے مالک کو فون کر کے نکاح کا پروگرام منسوخ کرنے پر مجبور کیا۔ بہنوں کا الزام ہے کہ فون کرنے والے نے نکاح کے دن ہال میں ہنگامہ آرائی کرنے کی دھمکی بھی دی۔
اس واقعے کے بعد ہال کا مالک خوفزدہ ہو گیا اور تقریب منعقد کرانے سے پیچھے ہٹنے لگا، جس سے دونوں خاندانوں کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ خاندان کے سامنے اب سب سے بڑا چیلنج طے شدہ تاریخ پر نکاح کا انعقاد کرانا ہے، کیونکہ شادی کے کارڈ چھپ چکے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں۔
دونوں بہنوں کا کہنا ہے کہ ان کا رشتہ دونوں خاندانوں کی مرضی سے طے ہوا ہے اور نکاح میں کسی بیرونی شخص کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں بہنوں نے پولیس کے سامنے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر نکاح کے دن مناسب سیکیورٹی نہ ملی تو مخالفت کرنے والے لوگ ہال میں پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 12 نومبر کو نکاح پرامن طریقے سے مکمل کرانے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں اور ہال کے مالک کو دھمکی دینے والے شخص کی شناخت کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شکایت سامنے آنے کے بعد پولیس نے بھی معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
سی او (سرکل آفیسر) شیلیندر پرتاپ گوتم نے بتایا کہ دونوں بہنوں کی شکایت ملی ہے۔ پولیس کو معاملے کی جانچ کر کے ضروری کارروائی کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ میرج ہال کے مالک کو کی جانے والی مبینہ دھمکی آمیز فون کال کی بھی تفتیش کی جائے گی۔