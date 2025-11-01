مذہبی لباس میں ملبوس طالب علم کو اسکول نے واپس بھیج دیا، ہنگامے کے بعد دی اجازت، ادارے کے خلاف نوٹس جاری
آندھرا کے این ٹی آر ضلع میں طالب علم ایپا کا مذہبی لباس اور مالا پہن کر اسکول پہنچ گیا جس پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔
Published : November 1, 2025 at 2:03 PM IST
گولا پوڈی (آندھرا پردیش): این ٹی آر ضلع کے جی آئی جی انٹرنیشنل اسکول میں پانچویں جماعت کا ایک طالب علم 'ایپا' کے عقیدت مندوں والا لباس اور مذہبی مالا پہن کر صبح سویرے اسکول پہنچ گیا جسے انتظامیہ نے گھر واپس بھیج دیا۔ مذکورہ طالب علم نے حال ہی میں مبینہ طور پر ایپا کی دیکشا لی تھی اور وہ ایپا کے مکمل مذہبی پہناوے کے ساتھ اسکول چلا گیا۔ اس واقعہ کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ گی آئی جی انٹرنیشنل اسکول این ٹی آر ضلع کے گولا پوڈی میں واقع ہے۔
رپورٹس کے مطابق طالب علم نے حال ہی میں ایپا کی دیکشا لی تھی اور روایتی مذہبی لباس اور مالا پہن کر صبح اسکول پہنچ گیا۔ تاہم، اسکول انتظامیہ نے مبینہ طور پر اسے اسکول کے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی بتا کر کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کردیا اور اسے گھر واپس بھیج دیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (اے بی وی پی) اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے کارکنان کے ساتھ ایپا کے عقیدت مند اسکول پہنچے اور احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اسکول کے فیصلے پر سوال اٹھایا اور طالب علم کو اس کے مذہبی لباس کی وجہ سے واپس بھیجنے پر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا۔
بعد میں مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور حالات کو پرامن کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں ایپا کے عقیدت مندوں اور آر ایس ایس کارکنوں نے اس معاملے کی اطلاع ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ڈی ای او) یو وی سبا راؤ کو دی۔ اسکول انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے بعد طالب علم کو مذہبی پہناوے کے ساتھ اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ ڈی ای او نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ طالب علم کو کلاس میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے اس واقعے کے لیے ''بھگوان ایپا'' سے معافی بھی مانگی۔
اسی طرح کا تنازع حال ہی میں آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے ودیادھرا پورم کے بیزواڈا راجہ راؤ ہائی اسکول میں شروع ہوا، جہاں ایک طالب علم کو ابتدائی طور پر ایپا کی مالا پہننے سے منع کر دیا گیا۔
جی آئی جی انٹرنیشنل اسکول کو نوٹس
اس واقعہ کے بعد ڈی ای او سبا راؤ نے جمعہ کو جی آئی جی انٹرنیشنل اسکول انتظامیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو دن کے اندر وضاحت طلب کی۔ ڈی ای او کے حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ، امداد یافتہ، یا سرکاری تسلیم شدہ اسکول میں پڑھنے والے طلباء کو کلاس میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، بھلے ہی وہ ایپا کی مالا پہنے ہوں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جو بھی اسکول ایسے طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا پایا گیا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بار بار خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ادارے کا رجسٹریشن بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
