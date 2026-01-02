کرناٹک: بیلاری میں بینر کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم، کانگریس کارکن ہلاک، بی جے پی ایم ایل اے سمیت گیارہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج
علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔
Published : January 2, 2026 at 9:31 AM IST
بیلاری: کرناٹک کے بیلاری میں نئے سال 2026 کے پہلے دن بینر لگانے کو لے کر تنازعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ بیلاری کے اوبھاوی علاقے میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق کانگریس ایم ایل اے بھرت ریڈی کے حامی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے جناردھن ریڈی کے گھر کے سامنے پوسٹر اور بینر لگا رہے تھے۔ جس سے دونوں فریقین کے درمیان تصادم ہوا جو فائرنگ اور پتھراؤ تک پہنچ گیا جس سے پورے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، ہجوم کو منتشر کیا اور علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ اس واقعے میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کانگریس کارکن راج شیکھر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایم ایل اے بھرت ریڈی نے الزام لگایا کہ حملہ جناردھن ریڈی کے حامیوں نے کیا ہے۔
اب تک ملی جانکاری کے مطابق، جناردھن ریڈی کے گھر کے سامنے ایک بینر لگائے جانے پر جھگڑا شروع ہوا۔ کانگریس ایم ایل اے بھرت ریڈی کے قریبی ساتھی ستیش ریڈی نے جناردھن ریڈی کے گھر کے سامنے سڑک پر بینر لگا دیا۔ جس پر دونوں فریقین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور پھر پتھراؤ شروع ہو گیا۔
اس بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی ایم ایل اے جناردھن ریڈی نے کہا، "بیلاری شہر کے ایم ایل اے نارا بھرت ریڈی، ان کے قریبی ساتھی ستیش ریڈی، اور بھرت ریڈی کے والد نارا سوری نارائن ریڈی نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی، انہوں نے بینر کے خلاف احتجاج کرنے کے بہانے میرے گھر کے سامنے گولی چلائی۔" انہوں نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے یہ بھی الزام لگایا کہ بندوق برداروں نے ان پر اس وقت فائرنگ بھی کی جب وہ گنگاوتی میں اپنی کار سے باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بندوق برداروں نے مبینہ طور پر چار سے پانچ راؤنڈ فائر کیے۔
جناردھن ریڈی نے مزید الزام لگایا کہ والمیکی مجسمہ نصب کرنے کی آڑ میں "شہر میں فسادات بھڑکانے" کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بھرت ریڈی پر دھمکی دینے کے لیے مجرموں اور غنڈوں کے استعمال کا الزام لگایا۔ جانکاری کے مطابق بیلاری کے والمیکی سرکل میں والمیکی کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ 3 جنوری 2026 بروز ہفتہ مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔ اس تقریب کے لیے شہر بھر میں بینرز لگائے جا رہے تھے۔ ہنگامہ اس وقت ہوا جب جناردھن ریڈی کے گھر کے سامنے ایک بینر لگایا جا رہا تھا۔
رکن اسمبلی نے دھرنا دیا
اس تنازعہ کے بعد بیلاری شہر میں کشیدگی پھیل گئی۔ شہر کے سرگوپا روڈ پر ٹریفک پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دریں اثنا، بیلاری شہر کے ایم ایل اے نارا بھارت ریڈی جمعرات کی رات اومباوی نگر میں جناردھن ریڈی کے گھر کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے۔
اس واقعہ کے تعلق سے بلاری کے بروس پیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ بینر لگاتے وقت جناردھن ریڈی، سوم شیکھر ریڈی، سریرامولو، علیکھن اور دمورا شیکھر سمیت 11 لوگوں پر جان بوجھ کر حملہ کیا گیا۔ تصادم کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی اور مزید واقعات کو روکنے کے لیے سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: