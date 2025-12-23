دہلی میں کرسمس سے قبل تنازعہ، کیلاش مارکیٹ میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا الزام، وائرل ویڈیو پر پولیس کا وضاحتی بیان
سانتا کلاز کی ٹوپیاں پہنے خواتین کے خلاف دہلی میں کیلاش کے بازار میں احتجاج کیا۔ پولیس کی جانب سے واقعہ پر وضاحت۔
Published : December 23, 2025 at 8:38 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں کرسمس 2025 سے قبل ہی تہوار کو لے کر ایک تنازعہ سامنے آیا ہے۔ ایسٹ آف کیلاش علاقے کی ایک مارکیٹ میں سانتا کلاز کی سرخ ٹوپیاں پہنے چند خواتین کرسمس سے متعلق معلومات پر مبنی پمفلٹ تقسیم کر رہی تھیں، اسی دوران وہاں موجود بعض افراد نے اس پر اعتراض جتانا شروع کر دیا اور خواتین کو مارکیٹ سے چلے جانے کو کہا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس کے بعد سیاسی اور سماجی سطح پر بحث چھڑ گئی ہے۔
وائرل ویڈیو میں کچھ مقامی افراد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خواتین اپنے مذہب کا پرچار کر رہی ہیں اور مبینہ طور پر مذہب تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے، اسی بنیاد پر انہیں مارکیٹ چھوڑنے کو کہا گیا۔ واقعے کے دوران کسی قسم کی جسمانی جھڑپ یا نازیبا الفاظ کے استعمال کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم خواتین کے ساتھ لہجے اور رویے کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما سوربھ بھاردواج نے اس واقعے کی ویڈیو اپنے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ لاجپت نگر میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اپنے تبصرے میں انہوں نے مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والے رویوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ ایک طرف کرسمس اور سانتا کلاز کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے بچے بیرونِ ملک انہی تہواروں کو خوشی سے مناتے ہیں۔
سوربھ بھاردواج کے مطابق، یہ رویہ سماج میں دوہرے معیار اور عدم برداشت کی عکاسی کرتا ہے، جس پر سنجیدہ غور کی ضرورت ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بعض افراد نے اسے لاجپت نگر کا واقعہ بتایا، تاہم دہلی پولیس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ایسٹ آف کیلاش کے علاقے گڑھی کا ہے، جو امر کالونی تھانے کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔
ساؤتھ ایسٹ دہلی کے ڈی سی پی ہیمنت تیواری نے میڈیا کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق، ویڈیو میں کوئی قابلِ اعتراض زبان یا تشدد نظر نہیں آتا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ کچھ لوگ مارکیٹ میں موجود تھے، جنہیں مقامی افراد نے وہاں سے جانے کو کہا، اور اس واقعے کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق فی الحال علاقے میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے اور کسی فریق کی جانب سے باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے۔ تاہم اس واقعے نے ایک بار پھر مذہبی رواداری، عوامی مقامات پر مذہبی سرگرمیوں اور باہمی برداشت جیسے حساس موضوعات پر بحث کو جنم دے دیا ہے۔