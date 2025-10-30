سماجوادی پارٹی کی ایم پی اقرا حسن کے نام سے سوشل میڈیا پر متنازعہ پوسٹ، وزیراعلیٰ یوگی کے خلاف شیئر کیا گیا ویڈیو
شاملی کے ایس پی این پی سنگھ نے کہا کہ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے اور سخت کارروائی کی جائے گی۔
Published : October 30, 2025 at 9:58 AM IST
شاملی: کیرانہ لوک سبھا حلقہ سے ایس پی ایم پی اقرا حسن ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ ایم پی کے نام پر بنائی گئی سوشل میڈیا آئی ڈی سے وزیراعلیٰ یوگی کے بارے میں ایک متنازعہ ویڈیو شیئر کیا گیا ہے۔ اس پوسٹ نے بے شمار تبصروں کو جنم دیا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ دراصل رکن اسمبلی اقراء حسن کی آئی ڈی ہے یا کسی نے جان بوجھ کر ان کے نام سے جعلی آئی ڈی بنا کر یہ متنازع ویڈیو شیئر کی ہے۔
شاملی کے ایس پی این پی سنگھ نے کہا کہ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ تحقیقات کے دوران جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
کیا ہے متنازعہ پوسٹ:
کیرانہ سے سماجوادی پارٹی ایم پی اقرا حسن کے نام پر ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ ویڈیو کو اس اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دو افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ سی ایم یوگی کی تقریر کا ایک مختصر کلپ اوپر پوسٹ کیا گیا ہے، اور گالی گلوچ کا استعمال کیا گیا ہے۔
ویڈیو کے نیچے، پریمانند مہاراج کے پروچن کا ایک کلپ پوسٹ کیا گیا ہے، جس پر "دھرم گرو " لکھا گیا ہے۔ اس پوسٹ کو 14,000 لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس پر متعدد گالیوں والے کمنٹس بھی موصول ہوئے ہیں۔ یہ اس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی پہلی ویڈیو نہیں ہے۔ رکن اسمبلی اقرا حسن کی کئی ویڈیوز پہلے بھی پوسٹ کی جا چکی ہیں۔
ایم پی نے شکایت کی ہے:
جنوری 2025 میں، ایم پی اقرا حسن نے پارلیمنٹ اسٹریٹ، دہلی کے ڈی سی پی کو ایک شکایت پیش کی ہے، جس میں جعلی اکاؤنٹس کی تفصیل دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے نام سے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر ان کی تصاویر اور ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں۔
وہ ان اکاؤنٹس پر جو چاہیں پوسٹ کرتے ہیں، ان کی سیاسی اور ذاتی شبیہ کو داغدار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس اکاؤنٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے نام پر اب بھی کئی اکاؤنٹس فعال ہیں۔
