کنزیومر کمیشن نے فینسی آئس کریم اور زوماٹو پر جرمانہ عائد کیا، جانیں کیوں؟
جب متاثرہ خاندان کےافرادنےآئس کریم کےپیکٹوں کو چیک کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان پر کوئی مینوفیکچرنگ ڈیٹ یا ایم آر پی نہیں ہے۔
Published : April 30, 2026 at 4:07 PM IST
حیدرآباد: ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن -2 نے فینسی آئس کریم اور زوماٹو کو حکم دیا ہے کہ وہ 10,000 روپے معاوضہ ادا کریں، کیس کی قیمت 5,000 روپے اور آئس کریم کھانے کے بعد بیمار ہونے والے صارف کو 168 روپے کی واپسی کریں۔
3 نومبر 2023 کو، سعیدآباد کالونی کے پون کستوری نے زوماٹو کے ذریعے فینسی آئس کریم (دلسکھ نگر) سے امریکن ڈرائی فروٹ آئس کریم کا 1000 ملی لیٹر کا کنٹینر اور 60 ملی لیٹر چاکوبار خریدا۔ پون اور اس کے خاندان کے افراد آئس کریم کھانے کے بعد بیمار ہو گئے۔ آئس کریم کے پیکٹ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ مینوفیکچرنگ کی تاریخ اور ایم آر پی غائب ہے۔
فینسی آئس کریم کی شکایت درج کروائی گئی لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ نتیجتاً شکایت کنندہ نے کنزیومر کمیشن سے رجوع کیا۔ جواب دہندہ فینسی آئس کریم کمپنی نے کمیشن کے پاس ایک جوابی شکایت دائر کی، جس میں الزام لگایا گیا کہ شکایت کنندہ نے خود مینوفیکچرنگ کی تاریخیں مٹا دی ہیں۔ دریں اثنا، 22 فروری اور 18 مئی، 2024 کو، پون نے دوبارہ اسی آئس کریم کا آرڈر دیا اور ثبوت کے طور پر تصاویر اور رسیدوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ پیکیجنگ پر مینوفیکچرنگ کی تاریخ اور ایم آر پی درحقیقت ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔
کمیشن2 جس کی صدارت چیئرپرسن وکانتی نرسمہا راؤ اور اراکین پاروپلی جواہر بابو اور ڈی سری دیوی نے کی اور انہوں نے اس معاملے کی سماعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مدعا علیہ کمپنی کی طرف سے غفلت واضح ہے۔ کمیشن نے زوماٹو کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ "ہم صرف ڈیلیوری پارٹنر ہیں؛ فینسی آئس کریم کمپنی مکمل طور پر ذمہ دار ہے" اور واضح کیا کہ انہیں مشترکہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔
حیدرآباد ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن-II نے فینسی آئس کریم کمپنی اور زوماٹو کو 10,000 روپئے معاوضہ، 5,000 روپئے کیس کی لاگت کے لیے اور 25,000 کا ریفنڈ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔