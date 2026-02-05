بہار میں کانسٹیبل کی خودکشی، تھانے میں خود کو گولی مار لی
بہار کے ضلع پورنیہ میں ایک پولیس افسر نے خودکشی کرلی۔ اس نے تھانے کے اندر خود کو گولی مار لی۔
Published : February 5, 2026 at 9:49 AM IST
پورنیہ: آمور پولیس اسٹیشن میں تعینات ایک کانسٹیبل نے سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتم کر لیا۔ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں گارڈ کوارٹرز میں کانسٹیبل کی لاش خون میں لت پت ملی۔ ایک گولی اس کی گردن میں لگی۔ جائے وقوعہ سے کانسٹیبل کی کاربائن اور کارتوس بھی برآمد ہوئے ہیں۔
یہ واقعہ صبح 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے کانسٹیبل کی شناخت گیا کے رہنے والے الم ناتھ بھوئیاں کے طور پر کی گئی ہے۔ ایف ایس ایل اور ڈاگ سکواڈ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔
اطلاعات کے مطابق معمول کے مطابق پولیس کینٹین کا عملہ ناشتہ کر کے کانسٹیبل کے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کانسٹیبل فرش پر پڑا ہوا تھا، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اماورا تھانے کے انچارج اور بیسی کے ڈی ایس پی جتیندر کمار پانڈے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، کانسٹیبل نے صبح 8 بجے کے قریب اپنی بیوی سے فون پر بات کی تھی اور اس وقت وہ کسی قسم کی پریشانی میں نظر نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ اس واقعے کے دو گھنٹے کے اندر پیش آیا۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جائے وقوعہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم کو بلایا گیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی واضح ہوسکے گا کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے یا کچھ اور ہے۔ پولیس نے کانسٹیبل کے اہل خانہ کو واقعہ کی اطلاع دے دی ہے۔ خاندان گیا سے پورنیہ چلا گیا ہے۔ فی الحال پولیس ہر زاویے سے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔