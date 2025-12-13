لکھنؤ میں کانسٹیبل نے کرلی خودکشی، دو ماہ بعد ہونے والی تھی شادی
وہ عالم باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا اور کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ پولیس خودکشی کا محرک بننے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : December 13, 2025 at 10:11 AM IST
لکھنؤ: عالم باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات ایک کانسٹیبل نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ وہ لکھنؤ میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ خودکشی کی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
یہ واقعہ عالم باغ تھانے کی حدود میں واقع برہا کالونی میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت کانسٹیبل بال کرشنا کے طور پر کی گئی ہے۔ بال کرشنا، ساتھی کانسٹیبل ونود کے ساتھ بھیم نگر کی برہا کالونی میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ ونود نے کہا کہ بال کرشنا کی فروری میں شادی ہونی تھی۔
جب اس نے ان کی کالوں کا جواب نہیں دیا تو کنبہ گھبرا گیا
متوفی کی شناخت بال کرشنا کے طور پر ہوئی ہے، جو علی گڑھ سے 2019 بیچ کا پولیس افسر ہے۔ بال کرشنا اس وقت عالم باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔ وہ برہا کالونی، بھیم نگر میں ساتھی کانسٹیبل ونود کے ساتھ کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ گھر والوں کے مطابق، وہ جمعہ کی دوپہر سے بال کرشنا کو فون کر رہے تھے، لیکن وہ ان کی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ اس کے کرائے کے مکان پر گئے تو ان کا کمرہ اندر سے بند پایا۔ دروازہ توڑ کر اندر جانے پر بال کرشنا کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔
انسپکٹر سبھاش چندر سروج کا بیان
عالم باغ کے انسپکٹر سبھاش چندر سروج نے بتایا کہ بال کرشنا 2023 سے پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی پر تعینات تھا، اس سے پہلے وہ گومتی نگر پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔ پولیس کو اس کے کمرے سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا۔ اہل خانہ کو واقعہ کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروری میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ بہت ملنسار تھا اور شادی کے حوالے سے بہت پرجوش تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس ان حالات کی تحقیقات کر رہی ہے جن کی وجہ سے کانسٹیبل نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔
فرانزک ٹیم تفتیش میں مصروف
فرانزک ٹیم نے موبائل فون قبضے میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ متوفی کانسٹیبل کا موبائل فون اور دیگر سامان جانچ کے لیے لے جایا گیا۔ مکان راکیش کمار سنگھ کا ہے۔ اس نے دو منزلہ مکان کرائے پر لیا تھا۔
Fo