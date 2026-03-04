بس میں لگے کیمرے نے کھول دیا خونی راز! بیوی کو بھتہ ادا کرنے سے بچنے کے لیے تھار سے کچل دیا
میاں بیوی کے تعلقات میں گزشتہ 10 سال سے تلخی آ گئی تھی، جس کے بعد بیوی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔
دھارواڑ (کرناٹک): کرناٹک کے دھارواڑ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے لیے ایک کنٹریکٹ کلر کی خدمات حاصل کیں، تاکہ وہ (2 ایکڑ اراضی) کی ادائیگی سے بچ سکے۔ قتل کو ایک حادثہ کے طور پر ظاہر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ پولیس نے منگل کے روز ایک سنسنی خیز انکشاف کیا اور ملزم شوہر ادے ہٹراگی اور اس کے تین دوستوں کو گرفتار کر لیا۔
کیا ہے پوری کہانی؟
دھارواڑ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ گنجن آریہ نے بتایا کہ ادے نے سال 2000 میں سوم پورہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی للیتا سے شادی کی تھی۔ ان کے تعلقات میں گزشتہ دس سالوں سے تناؤ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے للیتا نے عدالت سے رجوع کیا اور دو ایکڑ اراضی کا مطالبہ کیا۔ کیس کی سماعت آخری مراحل میں تھی۔ چونکہ ادے زمین دینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو ختم کرنے کی سازش کی۔
واقعہ کب ہوا؟
دھارواڑ دیہی پولیس کے مطابق، نریندر گاؤں کے رہنے والے ادے ہترگی نے اپنی بیوی للیتا (43) کو قتل کرنے کے لیے اپنے تین دوستوں ناگپا پاڈیکل، ابھیشیک ورگناور اور ناگراج اپن سے معاہدہ کیا۔ 26 فروری کو، تینوں نے ساوادتی روڈ پر درگا دیوی مندر کے قریب للیتا کو تھار کے ساتھ دوڑایا، جس سے یہ ایک حادثے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔
راز کیسے کھلا؟
ایس پی آریہ کے مطابق، واقعہ کے دن ادے نے للیتا کو بات چیت کے بہانے ایک مخصوص جگہ پر لے گیا، جہاں اس کے تین دوست پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ للیتا سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک مہندرا تھار نے اسے ٹکر مار کر کچل دیا۔
قتل بس کے ڈیش بورڈ کیمرے میں قید ہوا
یہ پورا واقعہ پیچھے سے آنے والی بس کے ڈیش بورڈ کیمرے میں قید ہوگیا۔ بس ڈرائیور نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد چاروں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔
