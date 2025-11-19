بہار میں جین۔زی جیسا تشدد بھڑکانے کی سازش، پولیس نے نوجوان خاتون کے خلاف درج کی ایف آئی آر
نیپال میں جین۔زی جیسا تشدد بھڑکانے کی مظفر پور میں سازش، پولیس نے معاملے میں نوجوان خاتون کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔
Published : November 19, 2025 at 3:08 PM IST
مظفر پور، بہار: بہار کے انتخابی نتائج کے بعد مظفر پور میں احتجاج کا فرضی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا۔ اس ویڈیو کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سائبر پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔
ماحول کو خراب کرنے کی کوشش
پولیس نے اسے حالیہ دنوں میں نیپال میں ہونے والے پرتشدد جنریشن زیڈ (Gen-Z) مظاہروں کی طرز پر بہار کا ماحول خراب کرنے کی کوشش سمجھا ہے۔ مظفر پور سائبر پولیس اسٹیشن نے ایک نوجوان خاتون کے خلاف سازش کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے۔
نوجوانوں کا سڑکوں پر احتجاج
سائبر پولیس کے مطابق ایک نوجوان خاتون نے ٹوئٹر (X) پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نوجوان انتخابی نتائج کے بعد بہار کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سائبر سیل کی تحقیقات میں یہ ویڈیو مکمل طور پر جعلی اور گمراہ کن پایا گیا۔
جعلی ویڈیو پوسٹ کی گئی
سائبر پولیس اسٹیشن میں تعینات اے ایس آئی دیال نارائن سنگھ نے ایف آئی آر درج کرائی جس میں کہا گیا کہ ویڈیو جعلی ہونے کے باوجود اسے ایک حقیقی احتجاج کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے، جس کا مقصد افواہیں پھیلانا اور معاشرے میں بدامنی، نفرت اور فساد بھڑکانا ہے۔
"ضلع کے سوشل میڈیا سیل نے اطلاع دی ہے کہ ایک نوجوان خاتون کے ہینڈل سے ایک گمراہ کن ویڈیو پوسٹ کیا گیا ہے۔ معلومات کے بعد، تحقیقات کی گئی اور خاتون کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔":- دیال نارائن سنگھ، اے ایس آئی، سائبر پولیس اسٹیشن
نیپال میں 19 افراد کی موت
اے ایس آئی دیال نارائن سنگھ نے بتایا کہ نیپال میں حالیہ جنریشن زیڈ (Gen-Z) پرتشدد مظاہروں کے دوران بڑی تعداد میں جعلی اور اشتعال انگیز ویڈیوز شیئر کی گئیں، جس کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ نوجوان خاتون کی طرف سے پوسٹ کی گئی ویڈیو کا انداز اور پیش کش کچھ یکساں نظر آتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہار میں نیپال جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پولیس نے شروع کی کارروائی
معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس نے اسے امن و امان کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کارروائی شروع کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انتخابی موسم کے دوران اس طرح کی سرگرمیاں عوامی امن کو خراب کرنے اور بڑے پیمانے پر ہسٹیریا کو ہوا دینے کی کوشش ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سائبر پولیس اسٹیشن فی الحال واقعے کی مزید تحقیقات کر رہا ہے۔