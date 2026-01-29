بالغ فریقین کے درمیان رضامندی سے جسمانی تعلق کو جرم قرار نہیں دیا جا سکتا: الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ
متاثرہ خاتون نے گاندھی پارک تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ ملزم نے شادی کا جھوٹا وعدہ کرکے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا۔
Published : January 29, 2026 at 10:09 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر بالغ فریقین کے درمیان طویل عرصے تک رضامندی سے تعلق قائم رہا ہو تو بعد میں شادی نہ ہونے کی بنیاد پر اسے “شادی کے جھوٹے وعدے پر قائم جنسی تعلق” قرار دے کر فوجداری جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ جسٹس اوَنیش سکسینہ نے علی گڑھ کے رہائشی جتندر پال اور دو دیگر ملزمان کی درخواست پر سماعت کے بعد پولیس کی جانب سے داخل کی گئی چارج شیٹ، مجسٹریٹ کا نوٹس لینے کا حکم اور پوری فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔
عدالت کے سامنے پیش کیے گئے حقائق کے مطابق، متاثرہ خاتون نے گاندھی پارک تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ ملزم نے شادی کا جھوٹا وعدہ کر کے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا، جبکہ اس کے بھائی اور بھابھی پر دھمکیاں دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں بھارتیہ نیائے سنہیتا کی دفعات 69 اور 351(2) کے تحت چارج شیٹ داخل کی تھی۔
ایف آئی آر کے مطابق، دونوں فریقین 2015-16 سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور کالج کے زمانے سے ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا۔ 2021 سے دونوں کے درمیان باہمی رضامندی سے جسمانی تعلق قائم رہا، جو نومبر 2024 تک جاری رہا۔ بعد ازاں خاتون نے الزام لگایا کہ یہ تعلق شادی کے جھوٹے وعدے کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ دونوں فریق بالغ، تعلیم یافتہ اور باخبر تھے، اور ان کا تعلق طویل عرصے تک جاری رہا۔ ریکارڈ پر ایسا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ابتدا ہی سے شادی کا وعدہ دھوکہ دہی کی نیت سے کیا گیا تھا۔
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ محض بعد میں شادی نہ ہونے کی بنیاد پر رضامندی سے قائم تعلق کو مجرمانہ فعل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ملزم کے بھائی اور بھابھی کے خلاف مجرمانہ دھمکی کے الزامات کی تائید میں کوئی آزاد اور قابلِ اعتماد ثبوت موجود نہیں ہے۔
ان تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے 30 مارچ 2025 کی چارج شیٹ، 22 مئی 2025 کا نوٹس آرڈر اور اس سے جڑی تمام فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔