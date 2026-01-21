ETV Bharat / state

"شادی نہ کرنا اور جھوٹا وعدہ کرنا دو الگ چیزیں" پٹنہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو کر دیا منسوخ

ٹرائل کورٹس کو ڈاک خانوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، پٹنہ ہائی کورٹ نے سخت تبصرہ کیا۔ جانیں اس کی کیا وجہ ہے۔

consensual relationship between two adults is not a crime patna high court quashed the fir Urdu News
پٹنہ ہائی کورٹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 21, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ، بہار: ایک اہم فیصلے میں، پٹنہ ہائی کورٹ نے شادی کے وعدے کی بنیاد پر رضامندی سے تعلق رکھنے والے معاملات میں نچلی عدالتوں کے نقطۂ نظر پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ دو بالغوں کے درمیان رضامندی سے تعلقات کو عصمت دری نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدالت نے ایف آئی آر کو کالعدم قرار دے دیا۔

"باہم رضامندی سے تعلقات جرم نہیں"

ایک اہم فیصلے میں، پٹنہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ "دو بالغوں کے درمیان رضامندی سے جسمانی تعلقات کو عصمت دری نہیں سمجھا جا سکتا، چاہے شادی کا وعدہ پورا نہ ہو۔" عدالت نے کہا کہ "شادی کرنے سے قاصر ہونا اور جھوٹا وعدہ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔" ایسی صورت حال میں اسے عصمت دری کے طور پر درجہ بند نہیں کیا جا سکتا۔

پٹنہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا

عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 کے تحت جرم نہیں سمجھا جا سکتا۔ جسٹس سونی سریواستو کی سنگل بنچ نے محمد سیف انصاری کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف عصمت دری کے مقدمے کو خارج کر دیا۔

"عصمت دری کے طور پر درجہ بندی نہیں کی جا سکتی"

عدالت نے واضح کیا کہ "ایک بالغ عورت اور مرد کے درمیان طویل مدتی متفقہ رشتہ، بشرطیکہ شادی کا حقیقی وعدہ کیا گیا ہو، خود بخود عصمت دری کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وعدہ حالات کی وجہ سے پورا نہیں ہوسکا ہو۔"

عدالت نے یہ بھی اعادہ کیا کہ "مجرمانہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے، یہ نچلی عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ دستیاب مواد کی اچھی طرح چھان بین کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا یہ مقدمے کی آزمائش پر پورا اترے گا۔" اگر ایسی کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو تو ملزم کو غیر ضروری فوجداری کارروائی سے فارغ کر دیا جائے۔

نچلی عدالتوں پر تبصرہ

عدالت نے کہا کہ الزامات طے کرتے وقت، ٹرائل کورٹ کو ایک ڈاک خانے کی طرح میکانکی طور پر کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا استغاثہ کے پاس ایسے ابتدائی ثبوت ہیں جو فوجداری مقدمے کو آگے بڑھانے کی ضمانت دیتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

Muslim Teen Accused Hindu Family for Forced Conversion: مسلم نوجوان نے ہندو خاندان پر زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگایا

جنسی تعلق بنانے کے بعد مکر جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہا:شادی کا جھوٹا وعدہ کرکے رضامندی سے کیا گیا کام بھی عصمت دری

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

’شادی کا جھانسہ دے کر جنسی تعلقات‘ : ہائی کورٹ نے اننت ناگ کے نوجوان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی

Pre Marital Sex In Islam اسلام میں شادی سے قبل جنسی تعلقات قائم کرنا حرام ہے، الہ آباد ہائی کورٹ

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

رشتے ہوئے تار تار، بیوی نے ناجائز تعلقات پر شوہر پر کروایا جان لیوا حملہ، کیس درج

TAGGED:

CONSENSUAL RELATIONSHIP IS A CRIME
CONSENSUAL RELATIONSHIP SECTION 376
SECTION 376 CONSENSUAL RELATIONSHIP
PATNA HIGH COURT ON SECTION 376
CONSENSUAL RELATIONSHIP NOT A CRIME

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.