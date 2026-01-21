"شادی نہ کرنا اور جھوٹا وعدہ کرنا دو الگ چیزیں" پٹنہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو کر دیا منسوخ
ٹرائل کورٹس کو ڈاک خانوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، پٹنہ ہائی کورٹ نے سخت تبصرہ کیا۔ جانیں اس کی کیا وجہ ہے۔
Published : January 21, 2026 at 11:59 AM IST
پٹنہ، بہار: ایک اہم فیصلے میں، پٹنہ ہائی کورٹ نے شادی کے وعدے کی بنیاد پر رضامندی سے تعلق رکھنے والے معاملات میں نچلی عدالتوں کے نقطۂ نظر پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ دو بالغوں کے درمیان رضامندی سے تعلقات کو عصمت دری نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدالت نے ایف آئی آر کو کالعدم قرار دے دیا۔
"باہم رضامندی سے تعلقات جرم نہیں"
ایک اہم فیصلے میں، پٹنہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ "دو بالغوں کے درمیان رضامندی سے جسمانی تعلقات کو عصمت دری نہیں سمجھا جا سکتا، چاہے شادی کا وعدہ پورا نہ ہو۔" عدالت نے کہا کہ "شادی کرنے سے قاصر ہونا اور جھوٹا وعدہ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔" ایسی صورت حال میں اسے عصمت دری کے طور پر درجہ بند نہیں کیا جا سکتا۔
پٹنہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 کے تحت جرم نہیں سمجھا جا سکتا۔ جسٹس سونی سریواستو کی سنگل بنچ نے محمد سیف انصاری کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف عصمت دری کے مقدمے کو خارج کر دیا۔
"عصمت دری کے طور پر درجہ بندی نہیں کی جا سکتی"
عدالت نے واضح کیا کہ "ایک بالغ عورت اور مرد کے درمیان طویل مدتی متفقہ رشتہ، بشرطیکہ شادی کا حقیقی وعدہ کیا گیا ہو، خود بخود عصمت دری کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وعدہ حالات کی وجہ سے پورا نہیں ہوسکا ہو۔"
عدالت نے یہ بھی اعادہ کیا کہ "مجرمانہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے، یہ نچلی عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ دستیاب مواد کی اچھی طرح چھان بین کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا یہ مقدمے کی آزمائش پر پورا اترے گا۔" اگر ایسی کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو تو ملزم کو غیر ضروری فوجداری کارروائی سے فارغ کر دیا جائے۔
نچلی عدالتوں پر تبصرہ
عدالت نے کہا کہ الزامات طے کرتے وقت، ٹرائل کورٹ کو ایک ڈاک خانے کی طرح میکانکی طور پر کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا استغاثہ کے پاس ایسے ابتدائی ثبوت ہیں جو فوجداری مقدمے کو آگے بڑھانے کی ضمانت دیتے ہیں۔