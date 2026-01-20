سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پولیس نے نہیں کانگریس نے بی جے پی لیڈر وجے شاہ کو گرفتار کر لیا!
مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت میں وجے شاہ وزیر ہیں۔ وجے شاہ کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف متنازعہ تبصرہ معاملے میں ملزم ہیں۔
Published : January 20, 2026 at 2:47 PM IST
بھوپال: آپریشن سندور میں فوج کی بہادری کی تفصیلی جانکاری دینے والی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف متنازعہ ریمارکس کے معاملے میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کانگریس نے انوکھا احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ قانون کے مطابق استغاثہ کی منظوری حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ عدالت کے حکم کے بعد کانگریس نے وزیر وجے شاہ کے خلاف احتجاج کیا، جس میں علامتی طور پر ان کی گرفتاری کی تصویر کشی کی گئی۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت میں انہیں گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
وجے شاہ جنگل میں گھوم رہے تھے: کانگریس کا دعویٰ
مدھیہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ریاستی جنرل سکریٹری امت شرما نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ کانگریس دفتر کے سامنے انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے ایک کارکن کو وزیر وجے شاہ کا ماسک پہنایا اور اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ لیا۔ امت شرما نے کہا، "سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ وزیر وجے شاہ ریاستی حکومت میں وزیر ہوتے ہوئے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرتے ہیں۔
آج وجے شاہ کو علامتی طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم سے ڈر کر وہ رات بھر کیروا کے جنگل میں گھوم رہے تھے۔ ہم انہیں گرفتار کر رہے ہیں اور تھانے میں بند کر رہے ہیں کیونکہ ریاستی حکومت میں وجے شاہ کو گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔"
وزیر وجے شاہ کی مشکلات میں ہوسکتا ہے اضافہ
آپریشن سندور میں فوج کی بہادری کو پیش کرنے والی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے والے وزیر وجے شاہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ایس آئی ٹی وزیر وجے شاہ کے خلاف تین معاملات پر اپنی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی۔ ان میں سے ایک ماضی میں وجے شاہ کی طرف سے دیے گئے دیگر ناشائستہ بیانات سے متعلق ہے۔ توقع ہے کہ ایس آئی ٹی جلد ہی سپریم کورٹ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی جس میں اس نکتے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
دریں اثنا، سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ دو ہفتوں کے اندر وجے شاہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی منظوری کا فیصلہ کرے۔ محکمہ داخلہ اور محکمہ قانون کے بعد اب مقدمہ چلانے کی منظوری کی تجویز وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو تک پہنچے گی۔
یہ بیان ایک مسئلہ بن گیا
کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کے دوران فوج کی بہادری کے بارے میں جانکاری پیش کی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران 11 مئی 2025 کو امبیڈکر نگر کے رائی کنڈا گاؤں میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں نازیبا تبصرہ کیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے مبینہ طور پر کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہا۔ ہائی کورٹ نے اس بیان کا از خود نوٹس لیا اور وزیر وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔
