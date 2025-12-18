تلنگانہ گرام پنچایت انتخابات 2025: کانگریس کی شاندار کامیابی، 56 فیصد نشستوں پر قبضہ
Published : December 18, 2025 at 1:11 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں منعقدہ گرام پنچایت انتخابات 2025 میں کانگریس پارٹی نے مضبوط عوامی حمایت کے بل بوتے پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیہی سیاست میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ تین مرحلوں میں منعقدہ انتخابات میں کانگریس نے مجموعی طور پر تقریباً 56 فیصد سرپنچ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔
بدھ کے روز منعقدہ تیسرے مرحلے میں 4,159 گرام پنچایتوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جن میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والی نشستیں بھی شامل ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق کانگریس نے 2,246 نشستیں جیتیں، جبکہ بی آر ایس 1,142 سے زائد نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ بی جے پی کو 246 نشستیں حاصل ہوئیں، جب کہ آزاد امیدواروں اور دیگر جماعتوں نے 491 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ سی پی آئی نے 24 اور سی پی ایم نے 7 نشستیں جیتیں۔
تینوں مرحلوں میں مجموعی طور پر 12,727 گرام پنچایتوں میں سے کانگریس نے 6,800 سے زائد سرپنچ نشستیں (56 فیصد سے زیادہ) جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی۔ بی آر ایس کو تقریباً 3,500 نشستیں ملیں، جب کہ بی جے پی 700 کے قریب نشستوں تک محدود رہی۔ آزاد امیدواروں کی کامیابی کے بعد، کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے دو تہائی سے زیادہ سرپنچوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔
کانگریس نے سدی پیٹ کے علاوہ تمام 30 اضلاع میں اکثریت حاصل کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حلقہ کوڑنگل میں کانگریس نے 180 میں سے 142 پنچایتیں جیتیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے مدھیرا حلقہ میں کانگریس نے 131 میں سے 90 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح کھمم، نلگنڈہ، حضور نگر اور دیگر اہم حلقوں میں بھی کانگریس کا پلڑا بھاری رہا۔
تیسرے مرحلے میں ووٹنگ کا تناسب 85.77 فیصد رہا، جب کہ تینوں مرحلوں میں مجموعی ووٹنگ 85.30 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ خواتین ووٹروں کی شرکت مردوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ رہی۔ یادادری بھونگیر میں سب سے زیادہ 92.56 فیصد ووٹنگ ہوئی، جب کہ نظام آباد میں سب سے کم 76.45 فیصد ووٹنگ درج کی گئی۔
ریاستی چیف سکریٹری رام کرشنا راؤ اور ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے کہا کہ انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے اور سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نومنتخب سرپنچ 22 دسمبر کو اپنے عہدوں کا چارج سنبھالیں گے۔