تلنگانہ پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کانگریس کے حامیوں کا شاندار مظاہرہ
پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کانگریس حامی امیدواروں نے بڑی تعداد میں جیت درج کی جبکہ بی آر ایس دوسرے نمبر پر رہی۔
Published : December 14, 2025 at 8:50 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور نتائج مرحلہ وار سامنے آ رہے ہیں۔ ریاست بھر میں کئی مقامات پر سخت مقابلے دیکھنے کو ملے، جہاں بعض نشستوں پر ایک ووٹ، قرعہ اندازی (ڈرا) اور حتیٰ کہ ٹاس کے ذریعے نتائج طے کیے گئے۔ مجموعی طور پر دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا تناسب 85.86 فیصد ریکارڈ کیا گیا، جس سے عوامی جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے۔
دوسرے مرحلے میں 3,911 سرپنچ اور 29,917 وارڈ ممبر نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ انتخابی میدان میں 12,834 سرپنچ امیدوار اور 71,071 وارڈ ممبر امیدوار تھے۔ ان میں سے کئی نشستیں بلا مقابلہ بھی طے ہوئیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کانگریس حمایت یافتہ 1,362 امیدواروں نے سرپنچ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ وہیں بی آر ایس کی حامی 652 امیدوار اور بی جے پی حماتی 171 امیدوار کامیاب ہوئے۔ دیگر و آزاد 385 نے جیت درج کی۔
پیداپلی ضلع کے گھنسیاں داس نگر میں ساس کو شکست دے کر بہو رما نے 18 ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی۔ نلگنڈہ ضلع کے کئی دیہات میں ایک ووٹ سے نتائج طے ہوئے، جن میں ایسوکاباوِی گوڑم میں کلوری انیتا (کانگریس) اور دامرچیرلہ منڈل کے گنیش پادو میں رمیش نائک (بی آر ایس) شامل ہیں۔ ویمول پلی منڈل کے مانگاپورم میں ووٹ برابر ہونے پر قرعہ اندازی کے ذریعے اپیندرما (کانگریس) کو کامیابی ملی۔ ناگرکرنول ضلع کے وینکیاپلی میں ووٹ برابر ہونے پر ٹاس کے ذریعے وینکٹ لکشمی (کانگریس) کو سرپنچ منتخب کیا گیا۔
اسی طرح رنگا ریڈی ضلع کے شنکرپلی منڈل میں ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا جہاں وارڈ ممبر کی امیدوار پلے لتا پولنگ سے قبل انتقال کر گئیں، مگر ووٹنگ میں انہیں 30 ووٹوں کی برتری سے کامیاب قرار دیا گیا، بعد ازاں حکام نے اس وارڈ میں دوبارہ انتخاب کرانے کا اعلان کیا۔ سنگاریڈی ضلع میں گنتی کے دوران دباؤ کے باعث سرپنچ امیدوار سویتھا بائی بے ہوش ہو گئیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: تلنگانہ پنچایت انتخابات: پہلی مرحلہ میں 84.28 فیصد پولنگ، کانگریس حامی امیدواروں کا پلڑا بھاری؛ کئی مقامات پر کشیدگی
ریاست کے مختلف اضلاع میں پولنگ اور گنتی کے دوران چند مقامات پر معمولی کشیدگی اور جھڑپوں کی اطلاعات ملیں، تاہم پولیس کی بروقت مداخلت سے حالات پر قابو پا لیا گیا۔ مجموعی طور پر انتخابات پرامن رہے۔ پولنگ دوپہر ایک بجے تک جاری رہی، جبکہ ووٹوں کی گنتی دوپہر دو بجے شروع ہو کر تین بجے کے بعد نتائج آنا شروع ہوئے۔ پہلے وارڈ ممبروں اور بعد میں سرپنچ کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کئی مقامات پر دوبارہ گنتی بھی کی گئی۔