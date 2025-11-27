ووٹ چوری کے خلاف لکھنؤ میں کانگریس کا احتجاج، کہا۔۔ الیکشن کمیشن بی جے پی اور آر ایس ایس کا ونگ
کانگریس کارکنوں نےووٹ چوری کا الزام لگاتے ہوئے نعرے لگائے۔ پولیس نے احتجاجیوں کو ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر کا گھیراؤ کرنے سے روک دیا۔
Published : November 27, 2025 at 4:06 PM IST
لکھنؤ: راہل گاندھی کی ووٹ چوری مہم کے تحت کانگریس کارکنوں اور عہدیداروں نے جمعرات کو زبردست احتجاج کیا۔ کانگریس کارکنوں کو روکنے کے لیے بیریکیڈنگ کی گئی تھی تاہم وہ بیریکیڈس پر چڑھ گئے اور نعرے بھی لگائے۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی۔ کافی کوشش کے بعد پولیس نے کانگریس کارکنوں کو پکڑ کر بس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہیں ایکو گارڈن بھیج دیا گیا۔
اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بہار، مہاراشٹر اور ہریانہ میں ووٹ چوری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اتر پردیش میں بھی یوتھ کانگریس کے زیراہتمام ’’ووٹ چور گدی چھوڑ‘‘ مہم چلائی جارہی ہے۔ اس کے تحت کارکنوں نے جمعرات کو حضرت گنج میں ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر کا گھیراو کرنے کا اعلان کیا تھا۔
پولس نے رکاوٹیں کھڑی کیں اور کانگریس کارکنوں کو روکا:
کانگریس کے دفتر کے باہر صبح سے ہی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔ دوپہر ایک بجے کے قریب، یوتھ کانگریس کے کارکنان، جھنڈے اور بینرز لیے، ریاستی الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کرنے نکلے۔ پولیس نے انہیں سنی وقف بورڈ کے قریب رکاوٹیں کھڑی کرکے روک دیا۔ اس کے بعد کانگریس کے ارکان بیریکیڈس پر چڑھ گئے اور نعرے لگانے لگے۔
الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگائے:
تھوڑی دیر ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے بیریکیڈ پر چڑھنے والے کارکنوں اور اہلکاروں کو زبردستی ہٹا دیا۔ اس کے بعد انہیں ایک بس میں ایکو گارڈن لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ یوتھ کانگریس لیڈر شرد شکلا نے احتجاج کی قیادت کی۔ انھوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب پوری طرح سے آر ایس ایس اور بی جے پی کے ایک ونگ کے طور پر کام کر رہا ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ان کے لیڈر راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے بارے میں بار بار سوالات اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ کانگریس اس معاملے پر فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔
احتجاج کے دوران یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے پوسٹر اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں چیف الیکشن کمشنر کو آر ایس ایس کی وردی میں دکھایا گیا تھا۔ پوسٹر میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی شامل تھے۔
