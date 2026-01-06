بجرنگ دل پر پابندی لگانے کا کانگریس کا وعدہ الٹا، عدالت نے پولیس کو جانچ کا دیا حکم
بجرنگ دل نے ممبئی کے مضافاتی بھانڈوپ میں کانگریس کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
Published : January 6, 2026 at 9:52 AM IST
ممبئی: 2023 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے منشور میں کانگریس نے بجرنگ دل پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ بجرنگ دل کا الزام ہے کہ منشور جان بوجھ کر ہندوتوا تنظیم کو بدنام کرتا ہے۔ بجرنگ دل نے عدالت میں شکایت درج کرائی ہے۔
اس شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے، مجسٹریٹ کورٹ نے پیر (5 جنوری) کو بھانڈوپ پولیس کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پولیس کو 17 فروری تک تفتیش کی تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
اصل معاملہ کیا ہے؟
کرناٹک اسمبلی انتخابات کے دوران، کانگریس پارٹی نے مبینہ طور پر اپنے منشور میں ممنوعہ دہشت گرد تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا (PFI) سے موازنہ کرکے بجرنگ دل کی شبیہ کو داغدار کیا۔ ممبئی کے ایک بجرنگ دل کارکن نے اپنے وکیل سنتوش دوبے کے ذریعے مجسٹریٹ کورٹ میں شکایت درج کرائی ہے۔
شکایت کی سماعت پیر کو مجگاؤں کورٹ میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اے اے کلکرنی کے سامنے ہوئی۔ شکایت میں کانگریس پارٹی، اس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا، اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 499 اور 500 (ہتک عزت) کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
شکایت کنندہ کا کیا الزام ہے؟
شکایت کنندہ نے عدالت میں دلیل دی کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 3 کے تحت صرف مرکزی حکومت کو کسی بھی تنظیم پر پابندی لگانے کا اختیار ہے۔ اس لیے کانگریس پارٹی کا اپنے منشور میں بجرنگ دل پر پابندی لگانے کا وعدہ جھوٹا اور ہتک آمیز ہے۔ مزید برآں، شکایت میں کہا گیا ہے کہ اس بیان نے عوامی زندگی میں بجرنگ دل اور اس کے حامیوں کی سماجی ساکھ کو داغدار کیا ہے۔
اس دلیل کا نوٹس لیتے ہوئے مجگاؤں کورٹ نے بھانڈوپ پولیس کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 202 کے تحت تحقیقات کرنے اور 17 فروری تک ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔