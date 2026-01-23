کیا یہی ہے بی جے پی کی قوم پرستی؟ سپریم کورٹ کا مقدمہ چلانے کا حکم، لیکن وجے شاہ کا نام 26 جنوری کے پروگرام میں شامل
عدالت کے حکم کے مطابق بی جے پی حکومت کو وجے شاہ پر مقدمہ چلانا تھا لیکن یہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 10:07 AM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کو لے کر ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جس وزیر نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کیا تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ چلایا جانا ہے، لیکن اس کے بجائے اسی وزیر کو 26 جنوری کے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی فہرست میں شامل کرنے سے تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ رتلام ضلع میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں وجے شاہ کو مہمان خصوصی بنائے جانے پر کانگریس نے سخت اعتراض جتایا ہے۔
کیا یہی بی جے پی کی قوم پرستی ہے؟: کانگریس
کانگریس کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والا وزیر اب رتلام میں ترنگا لہرائے گا۔ یہ ملک کی بیٹی اور ملک کی فوج کی توہین ہے۔ اس بارے میں راجیہ سبھا ایم پی رینوکا چودھری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک اخبار کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا، "یقینا بی جے پی 26 جنوری کے پروگرام میں خواتین کی بے عزتی کرنے والوں کو مدعو کرے گی! یاد رہے، بی جے پی کے مدھیہ پردیش کے وزیر، وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں انتہائی تضحیک آمیز اور گھٹیا تبصرہ کیا تھا، کیا یہ بی جے پی کی قوم پرستی ہے؟"
Of course! BJP will invite those who insult women!— Renuka Chowdhury (@RenukaCCongress) January 23, 2026
Remember: BJP’s Madhya Pradesh Minister, Vijay Shah targeted Colonel Sofia Qureshi with highly reprehensible & distasteful comments!
Is the their Nationalism? pic.twitter.com/7JC22MIdXq
سی ایم موہن یادو کی واپسی کا انتظار؟
دریں اثنا، بی جے پی 15 دنوں کے اندر وزیر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ چلانے کے سپریم کورٹ کے حکم کو لے کر مخمصے میں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سے، پارٹی لیڈر ایک ہی بیان جاری کر رہے ہیں: وہ وزیر اعلیٰ موہن یادو کے اپنے غیر ملکی دورے سے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہ پارٹی ہائی کمان جلد ہی وجے شاہ کے معاملے پر کوئی فیصلہ کرے گی۔ تاہم، 26 جنوری کے پروگرام میں وجے شاہ کی شمولیت کے بارے میں، بی جے پی نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ضلع کے انچارج وزیر پرچم کشائی کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آیا
کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف متنازعہ ریمارکس سے متعلق ایس آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ تاہم اس معاملے میں وجے شاہ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران وزیر وجے شاہ کے وکیل نے دلیل دی کہ انہوں نے عوامی طور پر معافی مانگی تھی، جس پر عدالت نے معافی کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایم پی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اگلے دو ہفتوں کے اندر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کرے۔
کیا وجے شاہ اپنا وزارتی عہدہ کھو سکتے ہیں؟
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وجے شاہ کیس میں بی جے پی حکومت کی مشکلات اب بڑھ جائیں گی۔ شاید وزیر اعلیٰ کی واپسی کے بعد کابینہ میں ردوبدل کے دوران وجے شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت اب شدید دباؤ میں ہے۔
