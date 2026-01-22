کانگریس ایم پی کے بھتیجے نے بیوی کو گولی مار کر خود کی بھی لے لی جان، دو ماہ قبل ہی ہوئی تھی شادی
احمد آباد کے این آر آئی ٹاور میں فائرنگ سے دہشت کا ماحول پیدا ہوگیا۔ جس میں ایک نوبیاہتا جوڑا ہلاک ہوگیا۔
Published : January 22, 2026 at 5:01 PM IST
احمد آباد (گجرات): شہر کے ججز بنگلہ روڈ پر واقع این آر آئی ٹاور میں میاں بیوی کے درمیان جاری جھگڑا افسوسناک طور پر ختم ہوگیا۔ یش راج سنگھ نامی نوجوان نے لائسنس یافتہ ریوالور سے اپنی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور پھر اپنی جان لے لی۔ ذرائع کے مطابق دونوں کی دو ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ وسترا پور پولیس نے معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
متوفی یش راج سنگھ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن شکتی سنگھ گوہل کا بھتیجا ہے۔ نوبیاہتا جوڑے کی موت سے پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ این آر آئی ٹاور میں رہنے والے یش راج سنگھ گوہل کی اپنی بیوی راجیشوریبا گوہل سے لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد شوہر نے بیوی کو گولی مار دی۔ تاہم بیوی کو گولی مارنے کے بعد اس نے 108 ایمبولینس کو فون کیا۔ جب 108 ایمبولینس کا عملہ جائے وقوعہ پر پہنچا اور اس کی زخمی بیوی کو گھر سے باہر لے جا رہا تھا تو یووراج سنگھ نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
راجیشوری کو ریوالور سے گولی ماری
اطلاع کے مطابق یہ واقعہ رات 10:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ بدھ کی رات کو. پولیس حکام نے تصدیق کی کہ متوفی یش راج سنگھ گجرات کانگریس کے سابق صدر اور راجیہ سبھا رکن شکتی سنگھ گوہل کا بھتیجا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر اپنی بیوی راجیشوری کو این آر آئی ٹاور میں واقع ان کے گھر پر ریوالور سے گولی مار دی۔ دونوں کی شادی چند ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔
پڑوسیوں نے رات گئے گولیوں کی آوازیں سنی
پولیس کے مطابق یش راج کی والدہ گولی چلنے کی آواز سن کر اپنے بیڈروم میں گئیں اور انہیں بتایا کہ یہ ایک حادثہ ہے اور 108 ایمرجنسی سروس کو اطلاع دی۔ دونوں کو بعد میں اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پڑوسیوں نے رات گئے گولیوں کی آوازیں سننے کی اطلاع دی جس سے عمارت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
فرانزک شواہد کا تجزیہ
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر آف پولیس سمیت اعلیٰ پولیس افسران جائے وقوعہ پر پہنچے۔ فرانزک ٹیموں نے تفتیش کی۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ "معاملے کی تمام زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ لواحقین، پڑوسیوں اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور فرانزک شواہد کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔"
یش راج سنگھ میری ٹائم بورڈ میں افسر تھے
معلومات کے مطابق متوفی جوڑا 21 جنوری کی آدھی رات کو خاندانی تقریب میں کھانے کے لیے گیا تھا۔ واقعہ کے وقت یش راج سنگھ کی والدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یش راج سنگھ گجرات میری ٹائم بورڈ میں کلاس II آفیسر تھے۔