کانگریس ایم ایل اے افتاب احمد کا موبائل فون ہیک، واٹس ایپ کے ذریعہ رقم بٹورنے کی کوشش
کانگریس ایم ایل اے چودھری آفتاب احمد کا فون ہیک کرکے سائبر مجرمین نے رقم حاصل کرنے کےلیے انکے واٹس ایپ کا غلط استعمال کیا۔
Published : December 14, 2025 at 4:18 PM IST
نوح: ہریانہ کے نوح ضلع سے کانگریس کے ایم ایل اے اور سابق وزیر چودھری آفتاب احمد کا موبائل فون نامعلوم سائبر مجرموں کی جانب سے ہیک کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق، ہیکرز نے ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے من مانے پیغامات بھیجے اور رقم بٹورنے کی کوشش کی۔
ذرائع کے مطابق، آفتاب احمد کو اپنے ذاتی فون میں مشکوک سرگرمی محسوس ہوئی، جس کے بعد انہیں شبہ ہوا کہ سائبر مجرموں نے کسی فشنگ لنک کے ذریعے ان کے فون تک رسائی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے عوام کو اس بارے میں خبردار کیا۔
اپنی پوسٹ میں آفتاب احمد نے کہا کہ سماج دشمن عناصر نے ان کے ذاتی موبائل فون اور واٹس ایپ اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا ہے اور لوگوں کو پیغامات بھیج کر پیسے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ایسی کسی بھی درخواست پر رقم نہ بھیجیں اور ان پیغامات کو مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ انہوں نے کہا کہ “براہِ کرم کوئی رقم نہ بھیجیں، اس معاملے میں ضروری کارروائی کی جا رہی ہے۔”
واقعہ کے فوراً بعد ایم ایل اے نے ضلع پولیس اور سائبر سیل کو اطلاع دی، جس کے بعد تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، اب تک کسی بڑے مالی نقصان یا دھوکہ دہی کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم سائبر ماہرین ہیکنگ کے ماخذ کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
سائبر ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نامعلوم لنکس پر کلک کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی مشکوک پیغام کی فوری اطلاع دیں، تاکہ سائبر فراڈ سے بچا جا سکے۔