کانگریس لیڈر راجیو شکلا کا دعویٰ، بہار میں عظیم اتحاد 160 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوگا
کانگریس لیڈر راجیو شکلا نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں عظیم اتحاد نے اکثریت حاصل کی ہے۔
Published : November 6, 2025 at 10:46 PM IST
گیا (بہار): کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر راجیو شکلا نے جمعرات کو گیا میں انتخابی مہم چلائی۔ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے این ڈی اے پر شدید حملہ کیا۔ شکلا نے کہا کہ بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں گرینڈ الائنس آگے ہے۔ مجموعی انتخابی نتائج پر غور کیا جائے تو گرینڈ الائنس 160 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوگا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ عوام نے پہلے مرحلے میں گرینڈ الائنس کو نوازا ہے۔
راجیو شکلا، جو جمعرات کو کانگریس امیدوار اکھوری اومکارناتھ، جن کو موہن سریواستو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی مہم کے لیے گیا پہنچے، ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقامی ایم ایل اے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی نشانہ بنایا۔ شکلا نے پوچھا کہ بہار میں ان کا کیا کاروبار ہے؟
الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال: راجیو شکلا نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن غیر جانبداری سے انتخابات کرائے تو اتحاد 160 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گا۔ الیکشن کمیشن پر تیجسوی یادو کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیجسوی یادو نے جو کہا ہے وہ درست ہے، الیکشن کمیشن بے ایمانی کر رہا ہے، لیکن عوام جواب دے گی، اور گرینڈ الائنس کی حکومت بنے گی۔
دہلی کی وزیر اعلیٰ کو سنجیدگی سے نہ لیں: راجیو شکلا نے آر جے ڈی کے انتخابی نشان لالٹین پر دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے بیان پر کہا کہ دہلی کی وزیر اعلیٰ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ وہ لالٹین کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ آج بھی لالٹین دیہی علاقوں میں سہارا دینے کا ذریعہ ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ دہلی کی وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے چھٹھ کے لیے الگ گھاٹ بنوایا تھا، لیکن وزیر اعظم اس میں کمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ وہ بہار کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟
یوگی کو بتانا چاہئے کہ نتیش نے بلڈوزر کا استعمال کیوں نہیں کیا: راجیو شکلا نے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی بولڈوزر مہم پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ بہار میں انتخابی ریلیوں کے دوران بلڈوزر لے کر جا رہے ہیں۔ بہار کو بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پھر انہیں بتانا چاہئے کہ 20 سال سے بہار میں این ڈی اے کی حکومت رہنے کے باوجود نتیش کمار نے کتنی بار بہار میں بلڈوزر کا استعمال کیا ہے۔
درحقیقت یوپی کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ بہار میں جہاں بھی انتخابی ریلیاں کر رہے ہیں، وہاں کئی بلڈوزر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ اپنی تقریروں میں بھی ان بلڈوزر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اسے ڈرانے کا حربہ قرار دے رہی ہے۔