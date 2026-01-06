ETV Bharat / state

راہل گاندھی شہریت معاملہ رائے بریلی سے لکھنؤ منتقل، خصوصی ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں سماعت

عرضی گزار بی جے پی لیڈر ایس وگنیش ششیر نے ہائی کورٹ سے اپیل کی تھی کہ رائے بریلی میں منصفانہ ٹرائل ممکن نہیں ہے۔

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی (Image : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 6, 2026 at 7:49 AM IST

لکھنؤ: کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی مبینہ برطانوی شہریت سے متعلق کیس کی سماعت اب لکھنؤ کی خصوصی ایم پی-ایم ایل اے کورٹ میں ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ کے حکم پر اس کیس کو رائے بریلی سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں پہلے دن پیر کو تقریباً دو گھنٹے تک اس کیس کی سماعت ہوئی۔

کیس منتقلی کی وجہ

پٹیشنر اور بی جے پی لیڈر ایس وگنیش ششیر نے ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہوئے اپیل کی تھی کہ رائے بریلی میں منصفانہ ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے حامیوں اور وکلاء نے نعرے بازی کر کے رائے بریلی کی عدالت میں کارروائی میں خلل ڈالا۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ ان پر حملے کی سازش رچی گئی تھی جس کے بعد عدالتی حکم پر انہیں سکیورٹی فراہم کی گئی۔ جسٹس برجراج سنگھ کی سنگل بنچ نے تبادلے کی درخواست کی سماعت کے بعد یہ حکم دیا۔ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ مقامی حالات کی وجہ سے منصفانہ ٹرائل ناممکن ہے۔ سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے مدعی نے ہائی کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی جسے عدالت نے قبول کر لیا۔

برطانوی شہریت سے متعلق تنازع

ایس وگنیش ششیر نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی نے سنہ 2003 میں لندن میں رجسٹرڈ ایک کمپنی کے دستاویزات میں خود کو برطانوی شہری قرار دیا تھا۔ مدعی کے مطابق انہوں نے اس معاملے سے متعلق شواہد سی بی آئی کی انسداد بدعنوانی برانچ میں جمع کرائے ہیں، جو اس وقت کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وگنیش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ پرینکا گاندھی واڈرا کے انتخاب کو کالعدم کرنے کے لیے کیرالہ ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرنے جارہے ہیں۔

کل کی سماعت ہوگی

لکھنؤ کی عدالت نے اس معاملے میں اگلی سماعت کے لیے منگل 6 جنوری کو مقرر کیا ہے۔ بحث مکمل طور پر برطانوی شہریت سے متعلق شواہد اور حقائق پر مرکوز ہوگی۔ مدعی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس وزارت داخلہ اور برطانوی حکومت سے متعلق مضبوط دستاویزات ہیں جو اس کی درخواست کو تقویت دیتی ہیں۔

قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر راہل گاندھی کی شہریت سے متعلق کیس کو رائے بریلی سے لکھنؤ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پیر کو لکھنؤ کے ایم پی-ایم ایل اے کورٹ میں دو گھنٹے کی سماعت ہوئی۔ راہل گاندھی کی برطانوی شہریت پر اہم بحث آج یعنی 6 جنوری کو ہوگی۔

