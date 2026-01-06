راہل گاندھی شہریت معاملہ رائے بریلی سے لکھنؤ منتقل، خصوصی ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں سماعت
عرضی گزار بی جے پی لیڈر ایس وگنیش ششیر نے ہائی کورٹ سے اپیل کی تھی کہ رائے بریلی میں منصفانہ ٹرائل ممکن نہیں ہے۔
Published : January 6, 2026 at 7:49 AM IST
لکھنؤ: کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی مبینہ برطانوی شہریت سے متعلق کیس کی سماعت اب لکھنؤ کی خصوصی ایم پی-ایم ایل اے کورٹ میں ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ کے حکم پر اس کیس کو رائے بریلی سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں پہلے دن پیر کو تقریباً دو گھنٹے تک اس کیس کی سماعت ہوئی۔
کیس منتقلی کی وجہ
پٹیشنر اور بی جے پی لیڈر ایس وگنیش ششیر نے ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہوئے اپیل کی تھی کہ رائے بریلی میں منصفانہ ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے حامیوں اور وکلاء نے نعرے بازی کر کے رائے بریلی کی عدالت میں کارروائی میں خلل ڈالا۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ ان پر حملے کی سازش رچی گئی تھی جس کے بعد عدالتی حکم پر انہیں سکیورٹی فراہم کی گئی۔ جسٹس برجراج سنگھ کی سنگل بنچ نے تبادلے کی درخواست کی سماعت کے بعد یہ حکم دیا۔ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ مقامی حالات کی وجہ سے منصفانہ ٹرائل ناممکن ہے۔ سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے مدعی نے ہائی کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی جسے عدالت نے قبول کر لیا۔
برطانوی شہریت سے متعلق تنازع
ایس وگنیش ششیر نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی نے سنہ 2003 میں لندن میں رجسٹرڈ ایک کمپنی کے دستاویزات میں خود کو برطانوی شہری قرار دیا تھا۔ مدعی کے مطابق انہوں نے اس معاملے سے متعلق شواہد سی بی آئی کی انسداد بدعنوانی برانچ میں جمع کرائے ہیں، جو اس وقت کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وگنیش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ پرینکا گاندھی واڈرا کے انتخاب کو کالعدم کرنے کے لیے کیرالہ ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرنے جارہے ہیں۔
کل کی سماعت ہوگی
لکھنؤ کی عدالت نے اس معاملے میں اگلی سماعت کے لیے منگل 6 جنوری کو مقرر کیا ہے۔ بحث مکمل طور پر برطانوی شہریت سے متعلق شواہد اور حقائق پر مرکوز ہوگی۔ مدعی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس وزارت داخلہ اور برطانوی حکومت سے متعلق مضبوط دستاویزات ہیں جو اس کی درخواست کو تقویت دیتی ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر راہل گاندھی کی شہریت سے متعلق کیس کو رائے بریلی سے لکھنؤ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پیر کو لکھنؤ کے ایم پی-ایم ایل اے کورٹ میں دو گھنٹے کی سماعت ہوئی۔ راہل گاندھی کی برطانوی شہریت پر اہم بحث آج یعنی 6 جنوری کو ہوگی۔
مزید پڑھیں:
'مردہ معیشت، مردہ سماج': اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت پر راہل گاندھی کا رد عمل
راہل گاندھی کا جرمنی میں مودی حکومت پر سنگین الزام: کہا۔۔حکومت نے ای ڈی، سی بی آئی، اور الیکشن کمیشن کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے
مودی تیری قبر کُھدے گی، کے نعرہ پر تنازعہ: پی ایم مودی کے خلاف ویمنس کانگریس کی ضلع صدر کا متنازعہ نعرہ، منجو لتا نے کہا، میں اپنے بیان پر قائم ہوں
'مودی تیری۔۔۔۔کھدے گی' تبصرے پرکرن رجیجو برہم، راہل اور کھرگے سے پارلیمنٹ میں معافی مانگنے کا مطالبہ
آج دہلی میں کانگریس کی "ووٹ چور گدّی چھوڑ" ریلی، دہلی کے رام لیلا میدان میں کھرگے اور راہل گاندھی کریں گے شرکت
بی جے پی الیکشن کمیشن کو ووٹ چوری کے آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، راہل