کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں تیز: ڈی کے شیوکمار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟
کرناٹک میں جاری سیاسی گہما گہمی کے درمیان شیوکمار، سدارامیا کی طرف سے بلائے گئے ناشتے کی میٹنگ میں شرکت کرنے والے ہیں۔
Published : May 27, 2026 at 10:04 AM IST
بنگلور : کرناٹک کی سیاست میں بڑی ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے اور ریاست میں قیادت کی تبدیلی سے متعلق قیاس آرائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سدارامیاٰ آئندہ چند دنوں میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں تاکہ نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کو اقتدار منتقل کیا جا سکے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ تبدیلی کانگریس کے اندر مبینہ پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
تازہ اطلاعات کے مطابق کرناٹک میں جاری سیاسی گہما گہمی کے درمیان، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، بنگلورو کے کاویری میں واقع ان کی سرکاری رہائش گاہ پر سی ایم سدارامیا کی طرف سے بلائے گئے ناشتے کی میٹنگ میں شرکت کرنے والے ہیں۔
بتایا جا رہا ہے کہ نئی دہلی میں کانگریس ہائی کمان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد سدارامیاٰ نے وزارتِ اعلیٰ چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ اگرچہ ابھی تک نہ تو سدارامیاٰ، نہ ڈی کے شیوکمار اور نہ ہی کانگریس قیادت کی جانب سے باضابطہ طور پر کسی تبدیلی کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن سیاسی سرگرمیوں نے ان قیاس آرائیوں کو مزید تقویت دی ہے۔
یہ بحث اُس وقت مزید تیز ہوئی جب نئی دہلی میں راہل گاندھی، ملکارجن کھرگے، سدارامیاٰ، ڈی کے شیوکمار اور کانگریس جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال کے درمیان طویل میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کے سی وینوگوپال نے قیادت کی تبدیلی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں راجیہ سبھا اور قانون ساز کونسل کے انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق خبریں حقیقت سے دور ہیں۔
تاہم پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کانگریس ہائی کمان ڈی کے شیوکمار کو ریاست کی قیادت سونپنے کے حق میں ہے۔ ذرائع کے مطابق سدارامیاٰ کو راجیہ سبھا کی نشست اور قومی سیاست میں اہم کردار کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سدارامیاٰ نے اس معاملے پر اپنے قریبی حامیوں سے بھی مشاورت کی ہے اور وہ پارٹی ہائی کمان کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے، جہاں ڈی کے شیوکمار کو نیا لیڈر منتخب کیا جا سکتا ہے۔
اطلاعات ہیں کہ رندیپ سنگھ سرجے والا اور کے سی وینوگوپال جلد بنگلورو پہنچ سکتے ہیں تاکہ ممکنہ سیاسی تبدیلی کے عمل کی نگرانی کی جا سکے۔ اگرچہ کانگریس قیادت مسلسل ان خبروں کی تردید کر رہی ہے، لیکن سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ کرناٹک میں آئندہ چند دنوں میں بڑی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔