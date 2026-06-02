ETV Bharat / state

تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر، کانگریس حکومت سماجی انصاف کو فروغ دے رہی ہے: راہل گاندھی

تلنگانہ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش سے الگ ہو کر بھارت کی 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔

تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر، کانگریس حکومت سماجی انصاف کو فروغ دے رہی ہے: راہل گاندھی
تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر، کانگریس حکومت سماجی انصاف کو فروغ دے رہی ہے: راہل گاندھی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 2, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی : کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے تلنگانہ یومِ تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی جدوجہد، قربانیوں اور خوابوں کی تعبیر کا نام ہے، اور موجودہ کانگریس حکومت اسی وراثت کو سماجی انصاف، مساوی مواقع اور ہر شہری کے وقار کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔

راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تلنگانہ کے قیام کے لیے بے شمار افراد نے قربانیاں دیں اور اپنی جانیں نچھاور کیں۔ آج ہم ان تمام شہداء اور کارکنوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے تلنگانہ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جدوجہد کی۔

کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے نے بھی ریاست کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں، استقامت اور دیرینہ امنگوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت نے ڈاکٹر منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کی قیادت میں عوامی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست کے قیام میں تاریخی کردار ادا کیا۔

کھرگے نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل ہندوستانی جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل ہے اور اس موقع پر ہم ان شہداء، طلبہ، نوجوانوں، ملازمین، کسانوں اور کارکنوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں نے ریاست کی تشکیل ممکن بنائی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ کانگریس حکومت ’’پراجالا تلنگانہ‘‘ یعنی عوامی تلنگانہ کے وژن کے تحت سماجی انصاف، باوقار زندگی، ہمہ جہت ترقی اور مساوی مواقع کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کے مطابق مختلف فلاحی اسکیموں اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: تلنگانہ یومِ تاسیس: صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزیراعلیٰ کی مبارکباد، شہداء کو خراجِ

کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ جرات، اختراع اور ترقی کی سرزمین ہے اور امید ظاہر کی کہ ریاست ترقی کی نئی منازل طے کرتی رہے گی۔ واضح رہے کہ تلنگانہ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش سے الگ ہو کر بھارت کی 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔

TAGGED:

RAHUL GANDHI
تلنگانہ
راہل گاندھی
SOCIAL JUSTICE
RAHUL ON TELANGANA STATEHOOD DAY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.