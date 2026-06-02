تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر، کانگریس حکومت سماجی انصاف کو فروغ دے رہی ہے: راہل گاندھی
تلنگانہ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش سے الگ ہو کر بھارت کی 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔
Published : June 2, 2026 at 1:23 PM IST
نئی دہلی : کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے تلنگانہ یومِ تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی جدوجہد، قربانیوں اور خوابوں کی تعبیر کا نام ہے، اور موجودہ کانگریس حکومت اسی وراثت کو سماجی انصاف، مساوی مواقع اور ہر شہری کے وقار کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔
Warm greetings to the people of Telangana on their Formation Day.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 2, 2026
Telangana is the struggle and sacrifice of lakhs of people. Today we remember every individual who gave their life for the Telangana of their dreams.
راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تلنگانہ کے قیام کے لیے بے شمار افراد نے قربانیاں دیں اور اپنی جانیں نچھاور کیں۔ آج ہم ان تمام شہداء اور کارکنوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے تلنگانہ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جدوجہد کی۔
کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے نے بھی ریاست کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں، استقامت اور دیرینہ امنگوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت نے ڈاکٹر منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کی قیادت میں عوامی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست کے قیام میں تاریخی کردار ادا کیا۔
On the historic occasion of Telangana Formation Day, we extend our heartfelt greetings to the people of Telangana - a state born out of sacrifice, resilience, and the unwavering aspirations of millions.— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 2, 2026
کھرگے نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل ہندوستانی جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل ہے اور اس موقع پر ہم ان شہداء، طلبہ، نوجوانوں، ملازمین، کسانوں اور کارکنوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں نے ریاست کی تشکیل ممکن بنائی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ کانگریس حکومت ’’پراجالا تلنگانہ‘‘ یعنی عوامی تلنگانہ کے وژن کے تحت سماجی انصاف، باوقار زندگی، ہمہ جہت ترقی اور مساوی مواقع کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کے مطابق مختلف فلاحی اسکیموں اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔
Warm wishes to the people of Telangana on Formation Day.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 2, 2026
A land of courage, innovation, and progress, Telangana continues to inspire.
May the state continue to prosper and create opportunities for all. pic.twitter.com/3RrMaWYumq
کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ جرات، اختراع اور ترقی کی سرزمین ہے اور امید ظاہر کی کہ ریاست ترقی کی نئی منازل طے کرتی رہے گی۔ واضح رہے کہ تلنگانہ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش سے الگ ہو کر بھارت کی 29ویں ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔