"کانگریس ہائی کمان نے کوئی الجھن پیدا نہیں کی،" کھرگے نے کرناٹک میں اقتدار کی لڑائی پر دیا صاف جواب
کرناٹک کے گلبرگہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا، الجھن کو مقامی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔
Published : December 22, 2025 at 7:00 AM IST
گلبرگہ (کرناٹک): کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے اتوار کے روز کہا کہ ریاست میں قیادت کے حوالے سے ابہام کو مقامی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ ہر بات میں پارٹی ہائی کمان کا نام گھسیٹنا درست نہیں۔ کھرگے نے یہ تبصرہ کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کو لے کر کانگریس پارٹی کے اندر چل رہی اندرونی کشمکش کے درمیان کیا۔
وزیر اعلیٰ کے عہدہ کو لے کر جاری الجھن کو دور کرنے کے لیے کانگریس لیڈر سدرشن کو خط لکھنے کے معاملے کے بارے میں کھرگے نے کہا کہ ابھی تک یہ خط ان تک نہیں پہنچا ہے۔ اسے دہلی جانے کے بعد ہی خط کے مندرجات کا پتہ چلے گا۔ خط کا مقصد اور خط میں کیا ہے دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے۔
کانگریس کے صدر کھرگے نے گلبرگہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "مجھے ڈی کے شیوکمار کے 23 دسمبر کو دہلی کے دورے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگر ریاست میں کوئی کنفیوژن ہے تو اسے ہائی کمان نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر مقامی سطح پر کنفیوژن پیدا ہوئی ہے تو مقامی لیڈروں کو اسے حل کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے 'ہائی کمان، ہائی کمان' کہتے رہنا درست نہیں ہے۔"
کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا، "سب نے پارٹی کے لیے محنت کی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ کانگریس کو پارٹی کارکنوں نے بنایا ہے۔ کانگریس کارکنوں نے ہمارا ساتھ دیا۔"
کانگریس صدر نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم (MGNREGA) کا نام تبدیل کرنے پر مرکزی حکومت کی تنقید کی۔
کرناٹک میں اقتدار کی کشمکش
کرناٹک میں کانگریس کے سرکردہ لیڈران وزیر اعلیٰ سدارامیا اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے درمیان اقتدار کی کشمکش کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ مئی 2023 میں کرناٹک میں کانگریس کی حکومت بنی تھی۔ اس وقت ڈی کے شیوکمار کانگریس کے ریاستی صدر تھے۔ حالانکہ سدارامیا کو وزیر اعلیٰ اور شیوکمار کو نائب وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ افواہ ہے کہ کانگریس ہائی کمان کے ساتھ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے ڈھائی سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانٹنے کا معاہدہ کیا تھا۔ تاہم اس فارمولے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
20 نومبر کو کرناٹک میں کانگریس کی حکومت نے اپنی نصف مدت پوری کی۔ اس سے پہلے بھی ریاست میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ سدارامیا نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پوری پانچ سال کی مدت کے لیے عہدے پر رہیں گے اور انہوں نے کانگریس ہائی کمان کی حمایت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا نے اقتدار کی تقسیم کے فارمولے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ صرف ڈھائی سال کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہائی کمان مجھے مکمل پانچ سال کی مدت پوری کرنے کی اجازت دے گی۔