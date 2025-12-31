حیدرآباد میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی! جلد جاری کیے جائیں احکامات
سی ایم نے کہا، حکومت منصوبہ بندی کے مطابق آؤٹر رنگ روڈ (ORR) کے تحت 'کور اربن اکانومی ریجن' (CURE) علاقے کو تیار کرے گی۔
Published : December 31, 2025 at 3:27 PM IST
حیدرآباد: چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ حیدرآباد شہر کو آلودگی سے پاک بنایا جارہا ہے... اس کے ایک حصے کے طور پر پلاسٹک کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے منصوبہ کے مطابق بیرونی رنگ روڈ (ORR) کے تحت 'کور اربن اکانومی ریجن' (CURE) علاقے کو تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
منگل کو وزیراعلیٰ نے حیدرآباد کے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے زونل کمشنرز کو 'کیور' ایریا کی صفائی کی ہدایت کی۔
شہر میں ویسٹ مینجمنٹ بہت مشکل
وزیراعلیٰ نے کہا کہ شہر میں ویسٹ مینجمنٹ بہت مشکل ہو چکی ہے اور اسے بہتر بنانے کو اولین ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے نئے زونل کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ مسائل کے حل کے لیے روزانہ فیلڈ کا دورہ کریں، تالابوں، نالوں اور کوڑا کرکٹ ڈمپنگ یارڈز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں۔
مہینے میں تین دن خصوصی صفائی مہم
انہوں نے تجویز دی کہ صفائی کو بہتر بنانے کے لیے مہینے میں تین دن خصوصی مہم چلائی جائے اور ٹینکیوں اور نہروں میں کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وزیراعلیٰ نے کالونی ویلفیئر سوسائٹیز اور اپارٹمنٹ سوسائٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا مشورہ دیا۔
ڈیزل بسوں اور آٹوز کی الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیلی
حکومت نے 'کیور' اسکیم کے تحت ڈیزل بسوں اور آٹوز کو الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹینکوں اور نہروں کو تجاوزات سے بچایا جائے۔ پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ، کاروباری لائسنس اور دیگر سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کیے جائیں اور شفاف طریقے سے کارروائی کی جائے۔
مچھروں پر قابو اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات
گڈ گورننس کو اسمارٹ گورننس میں تبدیل کیا جائے۔ جی ایچ ایم سی، جی ایچ ایم سی اور جل منڈل محکموں کو جنوری تک نہروں کو صاف کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہر میں مناسب اسٹریٹ لائٹس موجود ہوں۔ تمام زونل کمشنرز مچھروں پر قابو پانے اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ٹول فری نمبر فراہم کیا جانا چاہیے اور شکایات کا فوری جواب دیا جانا چاہیے۔ اگلے پانچ سالوں کے لیے ایکشن پلان بنایا جائے۔ خصوصی چیف سکریٹری جیش رنجن "کیور" کے علاقے میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کے درمیان تال میل کے ذمہ دار ہوں گے۔
اجلاس میں کیے گئے دیگر فیصلے
’’کیور‘‘ ایریا میں فوڈ سیفٹی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
بارش کے موسم میں سیلاب کی روک تھام اور تجاوزات ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
"کیور" ایریا میں تالابوں، جھیلوں اور نہروں کی مکمل نقشہ سازی کی جائے۔
سرکاری دفاتر کے لیے جگہ فراہم کی جائے اور عمارتیں تعمیر کی جائیں۔
دفاتر کو کرائے کی عمارتوں سے سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا جائے۔
بڑے تالابوں کی مرمت کر کے خوبصورت علاقوں میں ترقی دی جائے۔
آئندہ پانچ سالوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے ایکشن پلان بنایا جائے۔
سب مل کر کام کریں تو ہی شہر کی ترقی
سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ شہر کا مستقبل تب ہی بدلے گا جب سب مل کر کام کریں گے اور وہ ہر ماہ ایک بار زونل کمشنروں کے ساتھ ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میٹنگ میں چیف سکریٹری (CS) رام کرشن راؤ، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنان، ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ، زونل کمشنرس اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔