یوگ گرو بابا رام دیو کے خلاف بہار میں شکایت درج، مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام
بابا رام دیو کے خلاف مظفر پور کی عدالت میں شکایت درج کی گئی ہے۔ کیس کی سماعت 21 جولائی کو ہوگی۔
Published : July 14, 2026 at 8:34 PM IST
مظفر پور: بہار کے مظفر پور میں یوگ گرو بابا رام دیو (عرف رام کرشن یادو) کے خلاف ایک متنازعہ بیان کے حوالے سے شکایت درج کرائی گئی ہے۔ یہ شکایت ایک سماجی کارکن اور 'حق اے ہندوستان مورچہ' کے قومی کنوینر تمنا ہاشمی نے مظفر پور سول کورٹ میں درج کرائی ہے۔ عدالت نے شکایت کو قبول کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے 21 جولائی 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔
مذہبی جذبات مجروح: شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ 13 جولائی 2026 کی رات کو نشر ہونے والے ایک بیان میں بابا رام دیو نے کہا تھا کہ "ہندو اور مسلمان کا باپ ایک ہی ہے، اور مسلمانوں کی جڑیں بھی ہندوؤں کے ساتھ ہیں۔" شکایت کنندہ کا دعویٰ ہے کہ اس بیان سے اس کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اور معاشرے میں مذہبی انتشار اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خطرہ لاحق ہے۔
کارروائی کا مطالبہ: تمنا ہاشمی نے بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 299 اور 302 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے۔ یہ شکایت بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 212 کے تحت درج کی گئی ہے۔ شکایت میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ معاملے کا نوٹس لے اور قانون کے مطابق کارروائی شروع کرے۔
سماج کو تقسیم کرنے والا بیان: شکایت درج کرانے کے بعد تمنا ہاشمی نے کہا کہ بابا رام دیو کا بیان تفرقہ انگیز ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے بیانات سے ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان تفریق اور تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ناراض ہو کر انہوں نے مظفر پور سی جے ایم کورٹ میں شکایت درج کرائی۔
عدالت نے شکایت قبول کر لی: ہاشمی نے کہا کہ عدالت نے شکایت قبول کر لی ہے اور اگلی سماعت 21 جولائی 2026 کو ہو گی۔ اب عدالتی کارروائی کے دوران شکایت کنندہ کی طرف سے دلائل پیش کیے جائیں گے، جس کے بعد عدالت مزید قانونی کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔
بابا رام دیو کی طرف سے کوئی جواب نہیں: ابھی تک اس معاملے کو لے کر بابا رام دیو کی طرف سے کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سب کی نظریں 21 جولائی کو ہونے والی اگلی سماعت پر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بابا رام دیو کے خلاف یہ کیس آگے کیا موڑ لیتا ہے۔
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