ETV Bharat / state

مشکل میں پھنسے سنت انیرودھاچاریہ: خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے کرنے پر کیس درج، کیا ہوگی کارروائی؟

انیرودھاچاریہ نے کہا، "خواتین کی چار جگہوں پر 25 سال کی عمر میں شادی ہوچکی۔ شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے۔"

complaint filed against kathavachak aniruddhacharya in mathura cjm court over controversial comments on women Urdu News
ورنداون کے ایک مشہور سنت اور کہانی کار سنت انیرودھاچاریہ کی فائل فوٹو (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 10, 2025 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

متھرا: ورنداون کے مشہور سنت اور کہانی کار انیرودھاچاریہ خواتین کے بارے میں نازیبا تبصرہ کرنے پر مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک بھاشن (تقریر) کے دوران، انہوں نے کہا، "خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں چار جگہوں پر ہو چکی ہے، اس لیے ان کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے۔"

اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا آگرہ کی ضلع صدر میرا راٹھور نے اس بیان کو لے کر عدالت میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس سلسلہ میں سپریم کورٹ کے متھرا چیف جسٹس نے ایک شکایت درج کرائی ہے اور کیس کی سماعت کے لیے یکم جنوری 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔

اکھل ہندہ ہندو مہاسبھا آگرہ کی ضلع صدر میرا راٹھور نے مترا میں میڈیا سے بات کی (Video Credit; ETV Bharat Archive)

بھارتیہ ہندو مہاسبھا کی آگرہ ضلع کی صدر میرا راٹھور نے سنت انیرودھاچاریہ کے خلاف عدالت میں تحریری درخواست دائر کی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی تقریر (بھاشن) کے دوران، انیرودھاچاریہ خواتین کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کرتے ہیں، جو غلط ہیں۔

"خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں"

ایک تقریر (بھاشن) کے دوران، سنت نے کہا تھا، "خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلے ہی چار مختلف اوقات میں ہو چکی ہے، اس لیے ان کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے۔" متنازعہ بیان کے بعد، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (سی جے ایم) کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت یکم جنوری کو ہوگی۔

ورنداون کے ایک مشہور سنت انیرودھاچاریہ کے یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں پیروکار ہیں۔ ان کی کہانیاں سننے کے لیے عقیدت مند جوق در جوق آتے ہیں۔ ورنداون پرکرما مارگ پر ان کا گوری گوپال نام کا ایک آشرم ہے۔

اکثر لڑکیاں ناکارہ پائی جاتی ہیں

چند ماہ قبل ورنداون میں ایک تقریر (بھاشن) کے دوران شاگردوں نے پوچھا کہ لڑکیوں کی شادی کب ہونی چاہیے۔ صاحب نے جواب دیا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے کیونکہ 25 سال کی عمر میں اکثر لڑکیاں ناکارہ پائی جاتی ہیں جو کہ غلط ہے۔

میرا راٹھور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی

ایڈووکیٹ منیش گپتا نے کہا کہ میرا راٹھور کی طرف سے سی جے ایم کورٹ میں ایک تحریری شکایت درج کی گئی تھی، جس کا عدالت نے نوٹس لیا ہے۔ عدالت نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اگلی سماعت یکم جنوری 2026 کو ہوگی۔ اس دن شکایت کنندہ میرا راٹھور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی۔

مولانا یا مولوی یہی بات کہتا تو اس کے گھر...

میرا راٹھور نے کہا کہ ایسے سنتوں کو جیل بھیجنا چاہیے۔ انیرودھاچاریہ خواتین کے خلاف متنازعہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا: میں نہیں مانتی کہ وہ سچا سنت ہے۔ یہ سنتوں کی زبان نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا یا مولوی یہی بات کہتا تو اس کے گھر یا مسجد کو بلڈوز کر دیا جاتا۔

میرا راٹھور نے کہا کہ جب پولیس نے انیرودھاچاریہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو مجھے قانونی سہارا لینا پڑا۔ میں عدالت میں جیت گئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدمہ درج کیا جائے اور انیرودھاچاریہ کو فوری طور پر جیل بھیجا جائے۔ انیرودھاچاریہ کی زبان بہت نامناسب ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ریلیشن شپ کی انشورنس پالیسی! رشتوں میں وفادار رہیں، جانیں کیا ہے آپ کے لیے زِیکیلوف کا پلان! - دنیا کا پہلا ریلیشن شپ انشورنس

90 بزرگ شہریوں نے دوبارہ شادی کی، کچھ نے لیو ان ریلیشن شپ کو ترجیح دی، 'ہیپی سینئر' تنظیم کا اقدام رنگ لا رہا ہے

'لیو اِن ریلیشن کتوں کا کلچر ہے...'، انیرودھ آچاریہ کے ایسے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

'لیو ان تو کُتّوں کا کلچر ہے۔۔۔'، انیرودھ اچاریہ کے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 'لیو اِن ریلیشن شپ' میں رہنے والے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے سے انکار کردیا

باگیشور بابا پر اکھلیش یادو نے کیا طنز، ناراض ہوا یوپی کا برہمن سماج، لئے دو بڑے فیصلے

یو سی سی: اتراکھنڈ میں لیو ان ریلیشن شپ کو رجسٹر کرانا ضروری ہو جائے گا

لیو اِن ریلیشن میں رہنے پر باپ نے بیٹی کا قتل کر دیا

جے پور: 'لیو اِن' میں رہنے والے جوڑے کا قتل

TAGGED:

CASE AGAINST ANIRUDDHACHARYA
ANIRUDDHACHARYA STATEMENT
SANT ANIRUDH ACHARY CASE CJM COURT
SANT STATEMENT AGAINST WOMEN
MATHURA POOKIE BABA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.