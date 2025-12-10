مشکل میں پھنسے سنت انیرودھاچاریہ: خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے کرنے پر کیس درج، کیا ہوگی کارروائی؟
انیرودھاچاریہ نے کہا، "خواتین کی چار جگہوں پر 25 سال کی عمر میں شادی ہوچکی۔ شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے۔"
Published : December 10, 2025 at 2:05 PM IST
متھرا: ورنداون کے مشہور سنت اور کہانی کار انیرودھاچاریہ خواتین کے بارے میں نازیبا تبصرہ کرنے پر مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک بھاشن (تقریر) کے دوران، انہوں نے کہا، "خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں چار جگہوں پر ہو چکی ہے، اس لیے ان کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے۔"
اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا آگرہ کی ضلع صدر میرا راٹھور نے اس بیان کو لے کر عدالت میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس سلسلہ میں سپریم کورٹ کے متھرا چیف جسٹس نے ایک شکایت درج کرائی ہے اور کیس کی سماعت کے لیے یکم جنوری 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔
بھارتیہ ہندو مہاسبھا کی آگرہ ضلع کی صدر میرا راٹھور نے سنت انیرودھاچاریہ کے خلاف عدالت میں تحریری درخواست دائر کی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی تقریر (بھاشن) کے دوران، انیرودھاچاریہ خواتین کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کرتے ہیں، جو غلط ہیں۔
"خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں"
ایک تقریر (بھاشن) کے دوران، سنت نے کہا تھا، "خواتین کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلے ہی چار مختلف اوقات میں ہو چکی ہے، اس لیے ان کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے۔" متنازعہ بیان کے بعد، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (سی جے ایم) کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت یکم جنوری کو ہوگی۔
ورنداون کے ایک مشہور سنت انیرودھاچاریہ کے یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں پیروکار ہیں۔ ان کی کہانیاں سننے کے لیے عقیدت مند جوق در جوق آتے ہیں۔ ورنداون پرکرما مارگ پر ان کا گوری گوپال نام کا ایک آشرم ہے۔
اکثر لڑکیاں ناکارہ پائی جاتی ہیں
چند ماہ قبل ورنداون میں ایک تقریر (بھاشن) کے دوران شاگردوں نے پوچھا کہ لڑکیوں کی شادی کب ہونی چاہیے۔ صاحب نے جواب دیا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جانی چاہیے کیونکہ 25 سال کی عمر میں اکثر لڑکیاں ناکارہ پائی جاتی ہیں جو کہ غلط ہے۔
میرا راٹھور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی
ایڈووکیٹ منیش گپتا نے کہا کہ میرا راٹھور کی طرف سے سی جے ایم کورٹ میں ایک تحریری شکایت درج کی گئی تھی، جس کا عدالت نے نوٹس لیا ہے۔ عدالت نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اگلی سماعت یکم جنوری 2026 کو ہوگی۔ اس دن شکایت کنندہ میرا راٹھور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی۔
مولانا یا مولوی یہی بات کہتا تو اس کے گھر...
میرا راٹھور نے کہا کہ ایسے سنتوں کو جیل بھیجنا چاہیے۔ انیرودھاچاریہ خواتین کے خلاف متنازعہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا: میں نہیں مانتی کہ وہ سچا سنت ہے۔ یہ سنتوں کی زبان نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا یا مولوی یہی بات کہتا تو اس کے گھر یا مسجد کو بلڈوز کر دیا جاتا۔
میرا راٹھور نے کہا کہ جب پولیس نے انیرودھاچاریہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو مجھے قانونی سہارا لینا پڑا۔ میں عدالت میں جیت گئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدمہ درج کیا جائے اور انیرودھاچاریہ کو فوری طور پر جیل بھیجا جائے۔ انیرودھاچاریہ کی زبان بہت نامناسب ہے۔