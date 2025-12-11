ٹیچرس "بیمار مرغیوں کی طرح"، سرکاری اساتذہ کو اسکول کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں رہائش ضروری

ٹیچرس "بیمار مرغیوں کی طرح"، سرکاری اساتذہ کو اسکول کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں رہائش ضروری
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ ایک شکایت کنندہ کی جانب سے اساتذہ کی حاضری کو بہتر بنانے کی شکایت کے جواب میں لیا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 11:46 AM IST
کیرتی نگر، اتراکھنڈ: حکومت بھلے ہی اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہو، لیکن سرکاری اسکولوں میں طلباء کی مسلسل گرتی ہوئی تعداد اس کے بالکل برعکس ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف طلباء کا بڑھتا ہوا رجحان اس بات کا ثبوت ہے کہ والدین کا سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے معیار پر مسلسل اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ منگل کو کیرتی نگر میں منعقدہ یوم تحصیل میں ایک شکایت کنندہ نے نمایاں طور پر اٹھایا۔
شکایت کنندہ نے حکام کو بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ بچوں کی تعلیم پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ زیادہ تر اساتذہ گاڑیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے اسکول پہنچتے ہیں اور رسمی کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں جس سے تعلیم کا اصل معیار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے ضلع مجسٹریٹ سے مطالبہ کیا کہ اگر اساتذہ اسکول کے قریب رہتے ہیں تو ان کی حاضری اور تعلیم پر توجہ بڑھے گی، اس طرح بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔
سرکاری اساتذہ اسکولوں کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں رہائش پذیر ہوں
اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے، ٹہری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نکیتا کھنڈیلوال نے ایک شکایت کنندہ کی شکایت کے جواب میں سرکاری اسکول کے اساتذہ کے بارے میں ایک اہم ہدایت جاری کی ہے۔ سرکاری اساتذہ اب اپنے متعلقہ اسکولوں کے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں باضابطہ حکم جاری کریں اور اس کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس انتظام سے اساتذہ کی حاضری اور تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔
شہروں کے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھائی
درحقیقت، کیرتی نگر میں منعقدہ یوم تحصیل کے دوران شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ بہت سے اساتذہ اپنے بچوں کو شہروں کے انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، جب کہ خود روزانہ دور دراز علاقوں سے گاؤں کے اسکولوں میں سفر کرتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہوتی ہے۔
اساتذہ "بیمار مرغیوں کی طرح"
شکایت کنندہ نے بتایا کہ اساتذہ کی تاخیر سے آمد، جلد روانگی اور گاؤں سے دور رہنے کی وجہ سے اسکولوں میں تعلیم کا معیار مسلسل گر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اساتذہ "بیمار مرغیوں کی طرح" اسکول پہنچتے ہیں اور اسکول پہنچنے کے بعد ہی ان کی نیند کھلتی ہے۔
لوگوں نے ڈی ایم کے فیصلے کا کیا خیر مقدم
ڈی ایم نے کہا کہ اگر اساتذہ اسکولوں کے قریب رہتے ہیں تو اس سے وقت کی پابندی، طلبہ کے لیے مناسب وقت اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے ڈی ایم کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بچوں کی تعلیم پر مثبت اثر پڑے گا اور اساتذہ کی جوابدہی میں اضافہ ہوگا۔