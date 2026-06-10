آندھرا پردیش: وشاکھا اسٹیل پلانٹ حادثے کے متاثرین کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا
آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں 8 جون کو ایک حادثہ اس وقت پیش آیاجب بڑی مقدار میں پگھلے ہوئےاسٹیل کو اٹھایاجا رہا تھا۔
Published : June 10, 2026 at 5:29 PM IST
وشاکھاپٹنم: آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ حادثے کے متاثرین کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم اور آئی ٹی نارا لوکیش کی طرف سے کیا گیا ایک وعدہ فوری طور پر پورا کیا گیا۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ دن ختم ہونے سے پہلے 25 لاکھ روپے حوالے کر دیے جائیں گے۔ وزیر نے منگل کو متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی۔ اس یقین دہانی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکام نے متاثرین کے اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے کے چیک پیش کیے۔
وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہونے والے تمام مزدوروں کی لاشیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ صحت کے ایک سینئر اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور دیگر رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
مرکزی وزیر ایچ ڈی کمارسوامی، شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو، ایم پی ایم سری بھرت، اور وزیر داخلہ وی انیتھا نے وائیزاگ اسٹیل پلانٹ میں جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ آندھرا پردیش کے ڈپٹی سی ایم پون کلیان نے کہا، "بوکارو اسٹیل پلانٹ کے تین ماہرین اس بات کا تعین کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں کہ کیا ہوا، دھماکے کی وجہ، اور کیا کوئی لاپرواہی یا غلطی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں ان کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔
مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی۔
قابل ذکر ہے کہ پیر کو وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پلانٹ کے SMS-2 STC-3 Heat FG یونٹ میں شام 4:15 بجے کے قریب پیش آیا، جہاں پگھلا ہوا سٹیل پر مشتمل ایک برتن پھٹ گیا، جس سے لیک ہونے پر آگ لگ گئی۔
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حادثہ اس وقت پیش آیا جب پگھلے ہوئے اسٹیل سے بھرا ہوا ایک برتن جس کا درجہ حرارت 1,500 ڈگری ہے — کو اٹھایا جا رہا تھا۔ واقعے کے روز آٹھ افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ بدھ کو اسپتال میں علاج کے دوران ایک اور شخص کی موت ہوگئی۔ اس حادثے میں اب تک کل نو افراد کی موت ہو گئی۔