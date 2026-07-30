اس سرکاری محکمے نے ایک مردہ شخص کو دوبارہ مار ڈالا
جموئی لیبر ڈیپارٹمنٹ میں اسکیم کے تحت رقم حاصل کرنے کیلئے بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری کی گئی-
Published : July 30, 2026 at 5:01 PM IST
جموئی: بہار میں جموئی لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر دھوکہ دہی کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اسکیم کے تحت رقومات حاصل کرنے کیلئے زندہ شخص کو مردہ قرار دینے کی مثالیں پہلے سے عام تھیں، لیکن اب اس معاملے میں ایک مردہ فرد کو دوبارہ مردہ قرار دے کر معاوضے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو محکمہ کا کوئی ذمہ دار اہلکار وضاحت کے لیے سامنے نہیں آرہا ہے۔
سرکاری اسکیموں میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں:
جموئی لیبر ڈپارٹمنٹ اپنے عجیب و غریب طریقہ کار کی وجہ سے دوبارہ سرخیوں میں آ گیا ہے۔ اس سے قبل گلوتانتی کو دوسری بار مردہ قرار دے کر ناجائز فنڈز نکلوائے گئے۔ اب لکھن روی داس کے نام پر بھی کیاگیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمے کے اندر ایسے فراڈ کے کیسز کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بے تحاشا بدعنوانی اور بے ضابطگیاں وہاں ہر سرکاری اسکیم پر عمل آوری کا شکار ہیں۔
متوفی کے نام پر معاوضے کا دعویٰ:
یہ حالیہ معاملہ برہاٹ بلاک کے لکھائی پنچایت کے بھنڈرا گاؤں سے شروع ہوا ہے۔ لکھن روی داس نامی ایک رہائشی کا انتقال 23 مئی 2019 کو ہوا۔ اس وقت پنچایت نے آف لائن اور آن لائن موت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے۔ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ان کی بیوی ساوتری دیوی کو باقاعدہ بیوہ پنشن ملتی رہی ہے۔ تاہم عبوری طور پر اہلکاروں نے دستاویز میں بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری کی منصوبہ بندی کی۔
جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ریکیٹ:
دلالوں نے لکھن کی موت کی تاریخ کو 29 جولائی 2025 میں تبدیل کرنے کے لیے موت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ مناسب تصدیق کے بغیر یہ ادائیگی اہلکاروں کی ملی بھگت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب لیبر انسپکٹر سدھانشو کمار سے اس معاملے میں پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے پورٹل کے کام نہ کرنے کا حوالہ دے کر اس معاملے کو ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کہ"ہم سب ایک ہی ہیں، آپ اس بارے میں کیوں شائع کریں گے؟"
ملزم شواہد کو مٹانے میں ناکام رہے:
اس دھوکہ دہی کے ارتکاب میں جلد بازی میں، ملزم اپنے پیچھے ٹھوس شواہد کے کئی ثبوت چھوڑ گیا۔ لکھن روی داس کے پرانے سرٹیفکیٹ میں ترمیم کرتے ہوئے، انہوں نے ہندسوں میں لکھی ہوئی تاریخ کو تبدیل کرکے 29 جولائی 2025 کر دیا، لیکن الفاظ میں لکھی گئی تاریخ کو تبدیل کرنے میں کوتاہی کی، جو کہ 23 مئی 2019 ہی رہ گئی۔
گولو تانتی کی دوہری موت:
گدھور بلاک کی گگلڈیہ پنچایت کا چھڈلاہی گاؤں بھی بدعنوانی کی اس اسکیم میں ملوث ہے۔ گاؤں کے رہنے والے گولو تانتی کی 20 دسمبر 2023 کو قدرتی موت ہو گئی تھی۔ تاہم لیبر ڈپارٹمنٹ سے فوائد کا دعویٰ کرنے کے لیے، ایک دوسری، من گھڑت موت کاغذ پر درج کی گئی۔ نئے جعلی سرٹیفکیٹ میں موت کی تاریخ 9 فروری 2024 درج تھی۔ اس سے پہلے اس کے لیبر کارڈ کی تجدید 1 فروری 2024 کو ہوئی تھی۔
مزید پڑھیں:مہاراشٹر کے ناسک میں زلزلہ: تین اعشاریہ آٹھ کی شدت کے ساتھ ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے
عوامی فنڈز کا صریح غلط استعمال:
اس دھوکہ دہی کے ذریعے، گولو تانتی کے نام پر سرکاری فنڈز میں سے کل 2,05,000 روپے نکالے گئے۔ اس وقت کے لیبر سپرنٹنڈنٹ رتیش کمار نے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن یہ معاملہ آج تک حل نہیں ہوا۔ آر ٹی آئی کارکن گریش سنگھ اور سی پی آئی (ایم ایل) کے بابو صاحب سنگھ نے الزام لگایا کہ محکمہ کے اندر دلالوں اور عہدیداروں کے درمیان گٹھ جوڑ کی وجہ سے عوامی فنڈز کا کھلے عام چوری کیا جا رہا ہے۔ اس دوران اس معاملے پر تبصرہ کے لیے لیبر سپرنٹنڈنٹ رتیش کمار سے رابطہ نہیں ہو سکا۔