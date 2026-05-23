کنور یاترا پر تبصرہ کرنے اور سڑک پر نماز ادا کرنے کے اعلان پر علی گڑھ میں اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر کے خلاف ایف آئی آر درج
سول لائنز پولیس اسٹیشن کے انچارج ارون کمار نے بتایا، اس معاملے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔
Published : May 23, 2026 at 2:11 PM IST
علی گڑھ: اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر یامین خان عباسی کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے اور سوشل میڈیا پر سڑک پر نماز کا اعلان کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واقعہ سول لائنز تھانہ علاقہ کا ہے۔ شکایت کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس واقعے نے سیاسی و سماجی حلقوں میں گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے۔
سول لائنز پولیس اسٹیشن کے انچارج ارون کمار نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔ سول لائنز تھانے کے پولس انسپکٹر امریش کمار تیاگی معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ اور بیان کی سچائی کی جانچ کی جا رہی ہے۔
پولیس کو موصول شکایت کے مطابق، ساسنی گیٹ علاقے میں پرانے پوسٹ آفس کے قریب رہنے والے گورو مہیشوری نے سول لائنز تھانے میں شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ 21 مئی کو اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر یامین خان عباسی نے سوشل میڈیا کے ذریعے سڑک پر نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔
الزام ہے کہ اس دوران انہوں نے کنور یاترا اور کنواریوں کو لے کر توہین آمیز زبان کا استعمال کیا۔ شکایت کنندہ گورو مہیشوری کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیے گئے بیان میں کنور یاترا میں شریک عقیدت مندوں کے بارے میں تضحیک آمیز ریمارکس تھے اور کنواریوں کو منشیات کے عادی بتایا گیا تھا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے تبصروں سے ہندو سماج اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انہوں نے پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی۔ معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سول لائنز پولیس اسٹیشن نے شکایت کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی ہے۔
پولیس اب سوشل میڈیا پوسٹ اور دیگر متعلقہ حقائق کی چھان بین کر رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق پورے معاملے کی شواہد کی بنیاد پر تفتیش کی جائے گی، تحقیقات سے سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔