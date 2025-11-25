بیوروکریٹس کی بیویوں کو عہدے دینے پر سپریم کورٹ ناراض، اترپردیش حکومت کے رویہ پر سخت ریمارکس
عدالت عظمیٰ نے یہ ریمارکس سی ایم ضلع مہیلا سمیتی، بلند شہرکی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کئے۔
Published : November 25, 2025 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز اترپردیش حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مختلف کوآپریٹو سوسائٹیوں اور عوامی اداروں کے انتظام میں اب بھی "نوآبادیاتی دور کی ذہنیت" کارفرما ہے، جہاں ضلعی کلکٹرز اور اعلیٰ افسران کی بیویاں ازخود (ایکس آفیشیو) عہدوں پر براجمان ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جی باگچی پر مشتمل بینچ نے واضح کہا کہ ایسے انتظامات "جمہوری اصولوں کے سراسر منافی" ہیں اور موجودہ طرزِ حکومت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ عدالت نے زور دیا کہ عوامی ادارے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جانے چاہئیں۔
بینچ نے اترپردیش حکومت کو ہدایت دی کہ وہ دو ماہ کے اندر متعلقہ قوانین میں ضروری ترمیم کرے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ کئی سوسائٹیوں کے بائی لاز اب بھی ضلعی مجسٹریٹ، چیف سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ افسران کی بیویوں کو صدر جیسے عہدوں پر تقرری کا اختیار دیتے ہیں۔ یہ معاملہ سی ایم ضلع خواتین سمیتی، بلند شہر کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران اٹھا، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ ضلع مجسٹریٹ کی اہلیہ کو سمیتی کا ازخود صدر بنانا غیر شفاف، غیر ذمہ دارانہ اور جسمیں کوئی جمہوری عمل شامل نہیں۔
عدالت نے استفسار کیا کہ "ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بیوی کسی جمہوری عمل کے بغیر کیسے کسی ایسی سوسائٹی کی صدر بن سکتی ہے؟" بینچ نے سمیتی کے آرٹیکلز کو "کلکٹر کی بیوی کے ہاتھوں میں طاقت تھمادینے والی ذہنیت" قرار دیا۔ ریاست نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 1860 کے رجسٹریشن قانون کی جگہ نیا بل تیار کیا جا رہا ہے اور اسے جنوری کے آخر تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔