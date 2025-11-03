تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں کالج کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری، بوائے فرینڈ زخمی
تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں تین ملزمین نے کالج کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ اس کے بوائے فرینڈ کو بھی زخمی کردیا۔
Published : November 3, 2025 at 5:01 PM IST
کوئمبٹور، تمل ناڈو: تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں کالج کی طالبہ کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ کوئمبٹور بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب اتوار کی دیر رات پیش آیا۔ طالبہ کار میں بیٹھ کر اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ تین افراد نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بوائے فرینڈ کو بھی مارا پیٹا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے سات خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق کوئمبٹور ایئرپورٹ کی طرف جانے والی سڑک ہر وقت لوگوں اور گاڑیوں سے مصروف رہتی ہے۔ تاہم ہوائی اڈے کے پیچھے کا علاقہ جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شراب پینے اور منشیات کے استعمال کے لیے اکثر اس علاقے میں آتے ہیں۔ کل رات (2 نومبر)، تقریباً 11 بجے، ایک نوجوان خاتون ایک کار میں بیٹھی تھی اور ہوائی اڈے کے پیچھے برنداون نگر علاقے میں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم افراد نے خاتون اور اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ جھگڑا کیا۔ جھگڑا ہاتھا پائی تک بڑھ گیا اور تینوں افراد نے چاقو نکال کر اس کے بوائے فرینڈ پر حملہ کر دیا۔ ملزمین نے خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور موقع سے فرار ہوگئے۔
#WATCH | Coimbatore, Tamil Nadu: On a college student allegedly gang raped near Coimbatore airport, BJP Mahila Morcha National president Vanathi Srinivasan visits the incident site, says, " ... we are standing at the location where the incident happened yesterday. the car window… pic.twitter.com/ovpfHk1r2q— ANI (@ANI) November 3, 2025
نیم برہنہ حالت میں خاتون پڑی ملی
پولیس کے مطابق خاتون کے مرد دوست (بوائے فرینڈ) جسے کچھ دیر بعد ہوش آیا، نے موبائل فون کے ذریعے پولیس کو واقعے سے آگاہ کیا۔ مقامی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی، اس شخص کو بچایا اور علاج کے لیے کوئمبٹور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا۔ اس کے بعد اندھیرے میں بے ہوش اور نیم برہنہ حالت میں پائی جانے والی خاتون کو بھی بچا لیا گیا اور علاج کے لیے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے بوائے فرینڈ سے ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ 19 سالہ متاثرہ لڑکی کالج کی طالبہ ہے اور مرد مکینک کا کام کرتا ہے۔
مجرموں کی گرفتاری کے لیے سات خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں
حکام نے بتایا کہ کالج کی طالبہ کو رات 11 بجے کے قریب اغوا کیا گیا تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ صبح 3 بجے بیدار ہوا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے اسے صبح 4 بجے بچایا انہوں نے بتایا کہ پولیس طالبہ اور اس کے بوائے فرینڈ سے وسیع پیمانے پر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ واقعے کا کیس درج کر لیا گیا ہے اور جرم میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے سات خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
پولیس اس کار کا بھی فرانزک معائنہ کر رہی ہے جس میں طالبہ اور اس کا بوائے فرینڈ سفر کر رہے تھے۔ علاقے میں سی سی ٹی وی نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کے لیے اس ہولناک واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔
بی جے پی مہیلا مورچہ کی صدر نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا
کوئمبٹور میں کالج کی طالبہ کی عصمت دری کے بعد بی جے پی مہیلا مورچہ کی قومی صدر وناتھی سری نواسن نے پیر کو جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ اس نے کہا، "ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں کل یہ واقعہ پیش آیا۔ کار کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور طالبہ کو قریبی علاقے میں لے جایا گیا تھا۔ یہ کوئی ویران جگہ نہیں ہے، قریب ہی رہائشی کالونیاں ہیں۔" لوگ آسانی سے اس جگہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں... پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویران علاقہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ شہر کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اس جگہ کو سماج دشمن سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مناسب سکیورٹی کو یقینی بنانا پولیس اور مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔