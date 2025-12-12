ETV Bharat / state

آئی ایم ڈی نے جمعہ، 12 دسمبر 2025 کے لیے ریاست کے 12 اضلاع میں کولڈ ویو الرٹ جاری کیا ہے۔

تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر برقرار، 26 اضلاع میں درجۂ حرارت 10 ڈگری سے نیچے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 12, 2025 at 7:03 PM IST

حیدرآباد : تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈیا میٹرو لوجیکل ڈپارٹمنٹ (آئی ایم ڈی) نے جمعہ، 12 دسمبر 2025 کے لیے ریاست کے 12 اضلاع میں کولڈ ویو الرٹ جاری کیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے تیریانی میں کم سے کم درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو ریاست میں سب سے کم ہے۔

آئی ایم ڈی نے جن اضلاع کےلئے الرٹ جاری کیا ہے، ان میں عادل آباد، کمرم بھیم آصف آباد، منچریال، نرمَل، ورنگل، ہنمکنڈہ، محبوب آباد، جنگاؤں، سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی شامل ہیں۔ آصف آباد کے 5.4 ڈگری کے بعد عادل آباد کے بھیم پور میں 6.1 ڈگری، رنگاریڈی کے معین آباد میں 6.4 ڈگری، سنگاریڈی کے جھرہ سنگم میں 6.5 ڈگری اور سدی پیٹ کے اکبر پیٹ۔بھوم پلی میں 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ریاست کے 26 اضلاع میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے بھی کم ریکارڈ ہوا۔

میڑچل۔ملکاجگری میں کم سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری جبکہ حیدرآباد شہر میں 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر اور مضافات میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند یا ہلکی کہر رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری کم رہ سکتا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت بالترتیب 29 اور 12 ڈگری کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔

آئی ایم ڈی نے بتایا کہ ہنمکنڈہ، میدک اور سنگاریڈی کے چند علاقوں میں شدید سرد لہر دیکھی گئی، جبکہ عادل آباد اور رنگاریڈی کے بعض علاقوں میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں 13 سے زائد اضلاع میں درجہ حرارت 8 ڈگری سے بھی کم ریکارڈ ہوا جو سردی کی شدت کا واضح اشارہ ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق شمال مشرقی بھارت سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں تلنگانہ میں سردی کی لہر کو مزید بڑھا رہی ہیں۔

